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Жириновский "приговорил" Назарбаева в прямом эфире: "Умер давно"

15 января 2022, 16:55  •  153 • Политика
Владимир Жириновский заявил, что Назарбаев давно умер. "Так вот тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым - это исключается", - пояснил лидер ЛДПР.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский считает, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уже мёртв, причём давно. Политик пояснил, что основывается на опыте других стран Ближнего Востока.
Комментируя долгое отсутствие публичных появлений Назарбаева, Жириновский выразил уверенность, что экс-президент Казахстана постигла участь одного из бывших лидеров Афганистана, которого задушили подушкой. Также лидер ЛДПР привёл в пример судьбу других убитых лидеров стран Ближнего Востока.
Назарбаев умер давно… Так вот тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым - это исключается,
- заявил Жириновский в эфире радио "КП".
Он добавил, что Назарбаев, скорее всего, уже похоронен. Потому что мусульмане сразу хоронят своих мёртвых.

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