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Жириновский "напал" на журналистов CNN и NY

12 мая 2020, 18:55  •  74 • Политика
Депутат Госдумы Владимир Жириновский одним свои сообщением "напал" на журналистов CNN и NY.
В личном телеграм-канале "Жириновский дома" депатут написал, что журналисты США, "особенно CNN и New York Times, во время подхода президента США Дональда Трампа к прессе у Белого дома ведут себя просто по-хамски". Они, мол, в условиях тяжелейшей обстановки нервируют президента США на ровном месте.
"Когда такие журналисты фактически призывают к революции, они несут всю полноту ответственности за ложную информацию и оболванивание миллионов людей, потому что революционеры совершают много преступлений, - говорит Жириновский. - У нас в России революционеры критиковали царя и получили большевиков. Потом критиковали советскую власть и получили Ельцина. И сейчас многие продолжают хаять Россию".
Свой пламенный спич политик завершает прямой угрозой:
"Журналисты США, вы так доиграетесь…" - говорит политик.

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