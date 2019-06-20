Жириновский против "предателей русского народа": Как русские в своей стране оказались народом без пристанища

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский принял решение демонстративно покинуть заседание Государственной Думы России в среду. Недовольство политика вызвали планы коллег отклонить предложенный партией законопроект о либерализации процедуры получения российских паспортов для иностранных граждан, чьи родители являются русскими по национальности.

Жириновский против "предателей русского народа"

Соратники Жириновского призывали освободить людей от требований о непрерывном проживании на территории России в течение пяти лет и предоставлении вида на жительство, подтверждения законного источника средств к существованию и сдачи экзамена на знание русского языка. В итоге документ был отклонён, что вызвало недовольство парламентария, который напомнил, что инициатива была внесена на рассмотрение ещё в 2016 году.

"Сегодня я покинул зал заседаний Госдумы. Это протест против дискриминации русских, протест против отказа парламента принять закон, защищающий интересы миллионов соотечественников... Что это за чиновники? Что это за депутаты? Это не русские - это предатели русского народа!" - заявил Владимир Жириновский, потребовавший встречи с представителями кабмина и членами профильного комитета, рекомендовавшими отклонить законопроект.

Политик добавил, что 20 июня будет организована прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, на которой уроженец Украины может задать главе государства вопрос о том, почему он до сих пор считается иностранцем, хотя живет на территории страны около пяти лет. При этом на Украине наблюдается последовательное давление на русскоязычное население.

"Для лиц нерусской национальности никаких проблем с получением гражданства РФ нет. А вот миллионы русских, живущих за рубежом, не могут получить паспорт нашей страны. Это чудовищно! Нигде в мире такого нет! Германия, Израиль, Польша и другие страны моментально дают гражданство своим людям", - добавил Жириновский, поблагодарив 39 членов КПРФ, четырёх членов "Единой России" и трёх членов "Справедливой России", которые поддержали инициативу ЛДПР.

В эпоху Ельцина Запад навязал нам конституцию, где нет слов «русский народ» и «русский». Почему-то никто не стремится отменить эту дискриминацию русского народа. То есть по такой конституции жить можно, а закон о правах русских принимать нельзя? — Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) 19 июня 2019 г.

Народ-бомж

Как пожаловался Царьграду депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Алексей Диденко, партия борется за права русского народа, но не находит должного освещения в СМИ. Поэтому приходится прибегать к подобным демаршам. Он также указал на завышенные требования к иностранцам, желающим оформить российский паспорт.

"Если человек владеет русским языком, воспитывался на нём, получал образование или в быту общался, и совсем необязательно, что у него может быть отличный балл по этому предмету", - пояснил политик.

Как добавил Диденко, сейчас представители фракции планируют подготовить новую редакцию документа, которая удовлетворит требования правительства и парламентского большинства.

Первый зампред комитета ГД по обороне Александр Шерин объяснил, что разработанным ЛДПР законопроектом могли воспользоваться около 10 миллионов человек. При этом похожие нормы действуют в Венгрии и Израиле.

И только русские считаются "народом-бомжом", у которого нет своего пристанища. Однако большинство парламентариев посчитали, что документ якобы способен разрушить Россию и оскорбить другие национальности. Эту отговорку Шерин считает попросту нелепой.

"Мы предложили: пожалуйста, все национальности, которые в нашей стране будут считать себя в этом законе ущемлёнными, могут - пожалуйста, предложения в закон ко второму чтению вносите и указывайте все остальные национальности. Только мы не видим, чтобы кого-то ущемляли на Украине или в других республиках бывшего Советского Союза, по какому-то другому национальному признаку, кроме как русских. Ну, нет таких других. Там такой народ, который можно пинать, можно его унижать, никто за него заступаться не будет, никто за него, скажем так, не будет биться. И вот сегодня Государственная Дума Российской Федерации это всё подчеркнула. Это отвратительно, это стыдно", - пояснил он.

По мнению парламентария, ГД юридически зафиксировала факт своего нежелания защищать русских на территории всех стран мира. Вместо этого политики ограничились красивой болтовней в поддержку Русского мира по телевизору и на митингах.

Паспорта крымчанам, паспорта жителям Донбасса

Весной 2019 года президент России Владимир Путин подписал ряд указов, направленных на либерализацию процедуры оформления российского гражданства. Так, на российские паспорта могут претендовать украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Севастополя и Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также лица, подвергшиеся незаконной депортации с территории Крымской АССР. Кроме того, упрощённый порядок оформления гражданства доступен для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее стало известно о том, что 125 украинцев, которые покинули территорию Крымского полуострова до 2014 года, приняли решение оформить российское гражданство. Как подчеркнули в МВД РФ, на рассмотрение запросов уйдёт до трёх месяцев.

"До настоящего времени решения по результатам рассмотрения таких заявлений территориальными органами МВД России не принимались, паспорта гражданина Российской Федерации не выдавались", - пояснили правоохранители.

А на прошлой неделе первые 60 жителей ДНР и ЛНР уже получили паспорта по упрощённой процедуре. По данным властей России, порядка 86% жителей Донецкой и Луганской народных республик рассчитывают получить российское гражданство.