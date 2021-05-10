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Жириновский призвал Россию нанести удар по США за развязанную войну
10 мая 2021, 15:15 • 140 • Политика
Политик уверен, что американцы воспользуются ситуацией с коронавирусом, чтобы уничтожать население стран
Владимир Жириновский заявил, что Россия должна предотвратить развязанную американцами инфекционную войну. Действенным методом станет нанесение удара по лабораториям и исследовательским центрам США, где изучают микробиомы и вирусы.
Об этом политик заявил в интервью дял радио "Комсомольская правда".
По мнению Жириновского, Соединенные Штаты намеренно развязали инфекционную войну против всего мира – соответствующие теории существуют давно, поэтому необходимо остерегаться того, что американцы могли их воплотить в жизнь.
"Она (Америка) провакцинирует свое население, запад, а всех остальных – восточная Европа, мы, Африка, Азия – будут травить, чтобы каждый год лишние десятки миллионов уходили из жизни", – сказал он.
Владимир Вольфович указал, что существует лишь два способа борьбы с подобной войной: добровольная вакцинация, постоянное ношение масок и перчаток, либо "поставить на место" США с помощью разгрома исследовательских центров.
Он выразил мнение, что Штаты давно пытаются издеваться над Россией, борясь с ее государственной символикой, "возя нас мордой об лавку", поэтому нужно усились пропаганду в образовательных учреждениях.
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