Жириновский призвал Россию нанести удар по США за развязанную войну

Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Политик уверен, что американцы воспользуются ситуацией с коронавирусом, чтобы уничтожать население стран

Владимир Жириновский заявил, что Россия должна предотвратить развязанную американцами инфекционную войну. Действенным методом станет нанесение удара по лабораториям и исследовательским центрам США, где изучают микробиомы и вирусы.

Об этом политик заявил в интервью дял радио "Комсомольская правда".

По мнению Жириновского, Соединенные Штаты намеренно развязали инфекционную войну против всего мира – соответствующие теории существуют давно, поэтому необходимо остерегаться того, что американцы могли их воплотить в жизнь.

"Она (Америка) провакцинирует свое население, запад, а всех остальных – восточная Европа, мы, Африка, Азия – будут травить, чтобы каждый год лишние десятки миллионов уходили из жизни", – сказал он.

Владимир Вольфович указал, что существует лишь два способа борьбы с подобной войной: добровольная вакцинация, постоянное ношение масок и перчаток, либо "поставить на место" США с помощью разгрома исследовательских центров.

Он выразил мнение, что Штаты давно пытаются издеваться над Россией, борясь с ее государственной символикой, "возя нас мордой об лавку", поэтому нужно усились пропаганду в образовательных учреждениях.