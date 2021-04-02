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Жириновский призвал "проучить хамов" и защитить "Северный поток-2" силами Балтфлота
02 апреля 2021, 19:35 • 43 • Политика
Лидер либеральных демократов заявил о необходимости дать разрешение нашим морякам открывать огонь по любым судам, игнорирующим предупреждения
Для защиты от разных западных хамов судов, работающих на укладке труб "Северного потока-2", и самого газопровода необходимо использовать корабли Балтийского военного флота России. С таким призывом выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Политик считает, что силам Балтфлота нужно дать разрешение открывать огонь по любым судам, которые игнорируют предупреждения в зоне строительства российской газовой магистрали.
"Пару суден пойдет ко дну – все сразу же успокоятся, никто больше им не помешает работать. Надо разок проучить этих хамов и авантюристов, другой язык они не понимают", – написал Жириновский в своем телеграм-канале.
Накануне стало известно, что за последнее время возле участков строительства "СП-2" в датских водах Балтийского моря все чаще появляются иностранные суда, в том числе военные, которые нарушают правила пребывания в зоне укладки труб. Также над стройкой периодически барражируют вертолеты НАТО.
Больше всего неприятностей доставляют строителям польские моряки, которые на своих рыболовецких шхунах подходят буквально вплотную к российским кораблям. Недавно, чтобы защитить трубоукладчик "Фортуну" от возможного удара, судам снабжения пришлось встать наперерез нарушителю и принять удар о собственный борт.
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