Жириновский призвал присоединить Армению с Азербайджаном к РФ

Владимир Жириновский. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com

Глава ЛДПР считает, что разведение войск в Карабахе не даст никакой пользы

Военный конфликт на территории Карабаха можно разрешить, включив Армению и Азербайджан в состав РФ. Такое заявление сделал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

По мнению политика, призыв к прекращению боевых действий – хорошее и верное решение, но не самое эффективное, "все равно что мертвому припарка". Жириновский уверен: если развести стороны на территории Карабаха, через какое-то время конфликт вновь вспыхнет с новой силой.

Глава ЛДПР предложил три, на его взгляд, действенных способа: включить Нагорный Карабах в состав России на правах автономии, либо же присоединить к РФ Армению с Азербайджаном, если обе стороны не желают признавать Карабах как часть России. И третьим вариантом он назвал "царский" способ разрешения конфликта – обе стороны могут воевать и решать свои проблемы, передает URA.ru.

"Царь давал обеим сторонам оружие, чтобы они сами выяснили отношения", – объяснил Жириновский в своем Телеграм-канале.

Не так давно лидер ЛДПР перечислил три варианта объединения России с Белоруссией. Одним из способов он назвал образование новой конфедерации.

Ранее аналитики ICG заявили, что РФ может оказать помощь Армении в случае угрозы вторжения на территорию республики. Страна входит в ОДКБ, поэтому имеет с Россией ряд взаимных договоренностей. Азербайджан, в свою очередь, связан с Турцией, которая может оказать ему военную помощь.