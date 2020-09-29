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Жириновский призвал присоединить Армению с Азербайджаном к РФ
29 сентября 2020, 15:30 • 99 • Политика
Глава ЛДПР считает, что разведение войск в Карабахе не даст никакой пользы
Военный конфликт на территории Карабаха можно разрешить, включив Армению и Азербайджан в состав РФ. Такое заявление сделал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
По мнению политика, призыв к прекращению боевых действий – хорошее и верное решение, но не самое эффективное, "все равно что мертвому припарка". Жириновский уверен: если развести стороны на территории Карабаха, через какое-то время конфликт вновь вспыхнет с новой силой.
Глава ЛДПР предложил три, на его взгляд, действенных способа: включить Нагорный Карабах в состав России на правах автономии, либо же присоединить к РФ Армению с Азербайджаном, если обе стороны не желают признавать Карабах как часть России. И третьим вариантом он назвал "царский" способ разрешения конфликта – обе стороны могут воевать и решать свои проблемы, передает URA.ru.
"Царь давал обеим сторонам оружие, чтобы они сами выяснили отношения", – объяснил Жириновский в своем Телеграм-канале.
Не так давно лидер ЛДПР перечислил три варианта объединения России с Белоруссией. Одним из способов он назвал образование новой конфедерации.
Ранее аналитики ICG заявили, что РФ может оказать помощь Армении в случае угрозы вторжения на территорию республики. Страна входит в ОДКБ, поэтому имеет с Россией ряд взаимных договоренностей. Азербайджан, в свою очередь, связан с Турцией, которая может оказать ему военную помощь.
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