Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении обратиться к правительству с призsdjv запретить поставки ГСМ на Украину.

В ЛДПР выступили за то, чтобы лишить Украину горюче-смазочных материалов и ряда других товаров из России. Об этом в своем телеграм-канале написал лидер партии Владимир Жириновский.

По его словам, правительство должно запретить поставки в Незалежную товаров, "которые могут использоваться для военно-технического оснащения ВСУ". На странице в соцсети Жириновский недоумевающе воскликнул: "Ну что это такое, сами поставляем топливо для украинских танков!?".

Подписчики его возмущение разделили. Пользователи отметили, что это верное предложение, однако, указали они, его следовало бы уже внедрить давным-давно.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции в минувшем году казал, что наша страна готова выстраивать добрососедские отношения с Украиной.

Однако с нынешним руководством в Киеве это практически невозможно. Украинский президент Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, пояснял Путин.