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Жириновский призвал лишить Украину ГСМ: "Ну что это такое?"

25 января 2022, 12:50  •  151 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении обратиться к правительству с призsdjv запретить поставки ГСМ на Украину.
В ЛДПР выступили за то, чтобы лишить Украину горюче-смазочных материалов и ряда других товаров из России. Об этом в своем телеграм-канале написал лидер партии Владимир Жириновский.
По его словам, правительство должно запретить поставки в Незалежную товаров, "которые могут использоваться для военно-технического оснащения ВСУ". На странице в соцсети Жириновский недоумевающе воскликнул: "Ну что это такое, сами поставляем топливо для украинских танков!?".
Подписчики его возмущение разделили. Пользователи отметили, что это верное предложение, однако, указали они, его следовало бы уже внедрить давным-давно.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции в минувшем году казал, что наша страна готова выстраивать добрососедские отношения с Украиной.
Однако с нынешним руководством в Киеве это практически невозможно. Украинский президент Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, пояснял Путин.

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