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Жириновский пригрозил уничтожить Украину
27 ноября 2019, 12:09 • 70 • Политика
Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пригрозил ей превентивным уничтожением.
В Twitter политик отметил, что Украина и обвинения, с ней связанные, уже злят президента США Дональда Трампа.
«Киев сегодня — это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США — ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить», — написал Жириновский.
3 ноября депутат раскритиковал украинскую элиту и народ, обвинив их в нежелании иметь свое государство.
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию в поддержку импичмента Трампа 31 октября. Процедуру инициировала Демократическая партия, которая обвинила американского президента в оказании давления на украинского лидера Владимира Зеленского во время июльского телефонного разговора.
Трампа заподозрили в требовании начала расследования в отношении вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией. В обмен Трамп якобы предлагал Киеву военную помощь.
Сам президент США и Зеленский опровергли подозрения. Кроме того на невиновность Трампа указала публикация разговора, однако позднее стало известно, что стенограмма содержит пробелы.
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