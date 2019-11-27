Жириновский пригрозил уничтожить Украину

Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пригрозил ей превентивным уничтожением.

В Twitter политик отметил, что Украина и обвинения, с ней связанные, уже злят президента США Дональда Трампа.

«Киев сегодня — это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США — ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить», — написал Жириновский.

3 ноября депутат раскритиковал украинскую элиту и народ, обвинив их в нежелании иметь свое государство.

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию в поддержку импичмента Трампа 31 октября. Процедуру инициировала Демократическая партия, которая обвинила американского президента в оказании давления на украинского лидера Владимира Зеленского во время июльского телефонного разговора.

Трампа заподозрили в требовании начала расследования в отношении вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией. В обмен Трамп якобы предлагал Киеву военную помощь.

Сам президент США и Зеленский опровергли подозрения. Кроме того на невиновность Трампа указала публикация разговора, однако позднее стало известно, что стенограмма содержит пробелы.