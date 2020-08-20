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Жириновский пригрозил трибуналом виновным в развале СССР
20 августа 2020, 06:30 • 36 • Политика
Все виновные в распаде Советского Союза должны предстать перед судом, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Я думаю, суд будет над ними над всеми, если они еще будут живы, в ближайшие 5–10 лет обязательно состоится московский трибунал над всеми саботажниками, всеми разрушителями СССР 1991 года», — заявил депутат 19 августа в эфире радио kp.ru.
Среди виновников Жириновский назвал экс-президента СССР Михаила Горбачева, министра обороны СССР Дмитрия Язова, первого президента Украины Леонида Кравчука и начальника 5-го управления КГБ СССР Филиппа Бобкова.
В мае Владимир Жириновский рассказал, кто, по его мнению, виновен в провале перестройки и демократизации Советского Союза. Он отметил, что ответственность лежит на правящей Коммунистической партии.
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