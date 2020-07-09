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Жириновский пригрозил депутатам бунтом: "Вас закидают камнями"
09 июля 2020, 19:00 • 125 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на фоне задержания хабаровского губернатора Сергея Фургала эмоционально выступил в Госдуме. Он обратился с гневным спичем к единороссам, заявив, что в российской провинции их попросту закидают камнями.
Владимир Жириновский пригрозил сдачей депутатских мандатов ЛДПР и отставкой губернаторов от партии. Лидер ЛДПР заявил, что это может произойти в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
"Надо - фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдёт отсюда", - заявил политик.
Напомним, что Фургала, который является членом ЛДПР, задержали по подозрению в организации убийств.
Сам Жириновский, выступая с трибуны в Госдуме, также выдал гневное послание в адрес единороссов.
"Чудовищно! Так же нельзя действовать… Вы сами будете бежать, сами будете скрывать, что вы из "Единой России". Вы здесь смелые, а вы выйдите в любой провинциальный русский город - вас закидают камнями, если узнают что вы из "Единой России", - прокричал он, пообещав, что в случае бунта им ни Росгвардия, ни армия не помогут.
Его слова вызвали ропот у зала.
А спикер нижней палаты Вячеслав Володин в свою очередь призвал ЛДПР не заниматься шантажом и не политизировать дело в отношении главы Хабаровского края.
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