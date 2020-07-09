Жириновский пригрозил депутатам бунтом: "Вас закидают камнями"

Владимир Жириновский пригрозил сдачей депутатских мандатов ЛДПР и отставкой губернаторов от партии. Лидер ЛДПР заявил, что это может произойти в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

"Надо - фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдёт отсюда", - заявил политик.

Напомним, что Фургала, который является членом ЛДПР, задержали по подозрению в организации убийств.

Сам Жириновский, выступая с трибуны в Госдуме, также выдал гневное послание в адрес единороссов.

"Чудовищно! Так же нельзя действовать… Вы сами будете бежать, сами будете скрывать, что вы из "Единой России". Вы здесь смелые, а вы выйдите в любой провинциальный русский город - вас закидают камнями, если узнают что вы из "Единой России", - прокричал он, пообещав, что в случае бунта им ни Росгвардия, ни армия не помогут.

Его слова вызвали ропот у зала.

А спикер нижней палаты Вячеслав Володин в свою очередь призвал ЛДПР не заниматься шантажом и не политизировать дело в отношении главы Хабаровского края.