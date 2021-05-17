Жириновский предупредил о перевороте в России: "Придут такие, как в Киеве"

Владимир Жириновский заявил, что России может угрожать опасность политического переворота, если власть "снимет тормоза". По его словам, к правлению могут прийти не патриоты, а "такие, как в Киеве".

Депутат Госдумы Владимир Жириновский пообщался со слушателями Радио "Комсомольская правда", вспомнив о приближающемся 30-летии Беловежских соглашений. Он заявил, что главной причиной распада СССР были неправильно проведённые реформы.

Сегодня, по мнению Жириновского, ситуация тоже довольно опасная: в стране в любой момент может произойти переворот. "Власть боится, что, если опять распустить все, все тормоза снять, будет Белоруссия. И свержение власти", - заявил политик.

Самое страшное в том, что в случае переворота к власти в России могут прийти её враги, считает Жириновский. "Не патриоты, не те, кто хотят нормального развития страны, а придут такие, как в Киеве", - пояснил лидер ЛДПР. Он также высказал уверенность в том, что в случае свержения власти "сменщики" получат немалые деньги.

Именно во избежание подобного сценария развития событий власть сегодня иногда делает то, что народу не нравится, уверен депутат. По словам политика, "может быть худший вариант".