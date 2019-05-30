Жириновский предсказал развитие ситуации на Украине

Мол, у вас в России всё скучно и предсказуемо, а на Украине живая стихия борьбы и даже “Игра престолов” на современный лад.

Это не вполне так. Например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский напомнил, что он детально предсказал развитие ситуации на Украине еще в начале марта, задолго до окончания предвыборной кампании.

Первое о чем говорил Жириновский, что выборы президента Украины сведутся к разборкам двух олигархов: Игоря Коломойского и Петра Порошенко. В итоге так и случилось. Остальные олигархи и их ручные политики сразу оказались за бортом лодки, а 21 апреля Коломойский окончательно победил, убрал своего врага Порошенко из политики, отомстив за опалу, после чего триумфально вернулся на Украину.

Жириновский утверждал, что Зеленский – это всего лишь марионетка Коломойского. Это утверждение тоже оказалось истинным. Доказательство – администрацию нового президента возглавил Андрей Богдан – один из самых приближенных к Коломойскому людей. Богдана пытаются не допустить на этот пост, ссылаясь на спешно принятый при Порошенко “закон о люстрации”, согласно которому чиновники, занимашие высокие должности при президенте Викторе Януковиче, не имеют права снова работать в системе государственной власти. Но Богдан - квалифицированный юрист, он сумеет обойти это ограничение. К тому же сам Порошенко тоже подпадает под это ограничение - он занимал пост министра экономики в правительстве Николая Азарова - соратника Януковича.

Глава ЛДПР предсказывал, что важную роль в новой схеме политической власти на Украине сыграет глава МВД, мультимиллионер Арсен Аваков, который, судя по всему, единственный сохранит министерский портфель из всех членов украинского правительства, назначемых по “президентской квоте”. И это уже подтвердили в окружении президента Владимира Зеленского. Арсен Аваков уже встречался с новым президентом и «обсуждал дела». Похоже, что этот любитель фантастической литературы и эффектных арестов продолжит работать в новом правительстве, кто бы его ни возглавил.

Жириновский отмечал, что для окончательного завершения схемы в команду Зеленского должен был войти еще один враг Петра Порошенко – бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. И это произошло - Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, которое ранее со скандалом отобрал у него Порошенко.

Теперь схема сложилась, расклад полностью завершен. Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Арсен Аваков и Михаил Саакашвили, подобно “мстителям” из голливудского блокбастера забудут былые разногласия и споры, после чего вместе займутся окончательным политическим удушением и изгнанием из Украины Петра Порошенко и его людей.

Все это Жириновский предсказал в начале марта 2019 года в интервью телеканалу «Москва 24» в программе «Важная персона».

Поэтому украинцы льстят себе. Даже в условиях бардака и хаоса, в который превратилась жизнь на Украине, опытные политики, которые умеют проводить исторические параллели и анализировать ситуацию в развитии, в состоянии без особых проблем спрогнозировать развитие ситуации в этой стране.

Причем Жириновский уже несколько десятилетий, с начала 90-х годов является на Украине персоной non grata - сперва из-за его позиции по Крыму, затем - из-за оценок, которые он дает происходящему в Киеве.

Это, по сути, страусиная позиция - спрятать голову в песок и делать вид, что ничего не происходит. А были бы украинские политики умнее - слушали бы прогнозы Жириновского и не удивлялись поражению всех своих системных политиков в противостоянии с Зеленским, а точнее, с тем, кто за ним стоит.