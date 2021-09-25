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Жириновский предложил заселить города Шойгу заключёнными. Путин решил: "Жестоко"
25 сентября 2021, 18:15 • 122 • Политика
Жириновский предложил отправить Мамаева и Кокорина поднимать футбол в Сибири после драки. "Это не наш метод... Это чрезмерно жестоко", - ответил Путин.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил заселить заключёнными города Сибири, которые планирует построить Шойгу. Президент России ответил, что ссылать людей в Сибирь – это слишком жестоко.
Жириновский отметил, что в России много людей сидит за пустяковые преступления, вроде кражи тысячи рублей или за пьяную драку. В частности, лидер ЛДПР припомнил инцидент с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным.
- заявил Жириновский.
- ответил ему Путин.
Он пояснил, что предложение не сработает. Потому что отравленные в ссылку люди не будут нормально работать.
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