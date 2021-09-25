Жириновский предложил заселить города Шойгу заключёнными. Путин решил: "Жестоко"

Жириновский предложил отправить Мамаева и Кокорина поднимать футбол в Сибири после драки. "Это не наш метод... Это чрезмерно жестоко", - ответил Путин.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил заселить заключёнными города Сибири, которые планирует построить Шойгу. Президент России ответил, что ссылать людей в Сибирь – это слишком жестоко.

Жириновский отметил, что в России много людей сидит за пустяковые преступления, вроде кражи тысячи рублей или за пьяную драку. В частности, лидер ЛДПР припомнил инцидент с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным.

Их отправили в колонию, а лучше бы в Сибирь. Там и футбол можно было бы поднять. Сибирь со времен декабристов развивалась духовно и интеллектуально за счет ссыльных,

- заявил Жириновский.

Это не наш метод... Это чрезмерно жестоко,

- ответил ему Путин.

Он пояснил, что предложение не сработает. Потому что отравленные в ссылку люди не будут нормально работать.