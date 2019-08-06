Жириновский предложил выслать из России дипломатов и журналистов, вмешивающихся в выборы

"Мы считаем, что это отвратительное явление, что надо занять более жесткую линию и отправить на родину тех журналистов, дипломатов, которые совершили этот акт необоснованного и вообще недопустимого вмешательства во внутреннюю жизнь нашей страны. Мы не Африка и не Азия, мы самое крупное европейское государство, самые мощные в мире в военном отношении", - заявил он журналистам во вторник.

По словам Жириновского, западные страны одномоментной единой реакцией на задержания на несанкционированном митинге в Москве 3 августа автоматически засвидетельствовали свою вовлеченность в происходящее.

"Мы все хотим свободных выборов, открытых выборов, ошибки есть в любой стране, но почему-то никто не вмешивается в выборы в Германии, во Франции и других странах. А здесь сразу Европейский совет, чуть ли не весь блок НАТО, еще бы объявили повышенную боевую готовность. Одновременно ведь сами себя проявили, что это их люди, их агенты действуют на улицах Москвы, это политические диверсанты, цель которых - взбудоражить город и всю страну и подвести дело к какой-то мини-оранжевой революции", - заявил лидер партии.

"Они сами прокололись, они сами себя изобличили, ибо одновременно выступили в поддержку задержанных на улицах Москвы 3 августа, частично и 27 июля. Это же видно - хору дал отмашку дирижер, и ведущие страны Запада завопили, зашумели, словно здесь что-то случилось страшное", - заключил Жириновский.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министерство направит официальные обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированных акций 3 августа в Москве. В числе СМИ, предпринявших такие попытки, она назвала германский телеканал Deutsche Welle.