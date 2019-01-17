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Жириновский предложил высадить российский спецназ на японские острова

17 января 2019, 16:54  •  85 • Политика
Глава ЛДПР Владимир Жириновский поставил на место мечтающих о Курилах японцев. Курильские острова никогда не достанутся Японии, заявил политик. Также парламентарий предложил Токио провести совместные военные учения и высадить российский десант на японские острова.
Курильские острова всегда будут частью России, и Москва не намерена торговаться по этому вопросу. С таким заявлением выступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, назвав территориальные претензии Японии хамством и наглостью.
"Там, где висит русский флаг, он будет всегда висеть!" - цитирует "Дни.ру" главу ЛДПР.
Политик напомнил, что это Япония проиграла Вторую мировую войну, поэтому не имеет никакого права диктовать России свои условия. Тем более что это Токио стремится заключить мирный договор с Москвой, а не наоборот.
Жириновский добавил, что Япония, по сути, до сих пор находится под американской оккупацией, так как на её территории располагаются военные базы США. Прежде чем заключать мирный договор, Стране восходящего солнца следует для начала доказать свой суверенитет и выдворить янки со своих островов.
"Давайте проведем совместные учения. Посмотрим, чего стоят японский Военно-морской флот, русский флот. Может, десант сбросим на один из островов – пусть они посмотрят, как наши ребята удачно приземляются на японскую землю", - предложил политик.

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