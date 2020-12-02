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Жириновский предложил ввести в России звание "Императорский"
02 декабря 2020, 18:50 • 52 • Политика
Владимир Жириновский полагает, что в России следует ввести звание "Императорский". В связи с тем, что в следующем году нас ждёт круглая дата - 300-летие провозглашения Империи по результатам Ништадтского мира.
Депутат Госдумы Владимир Жириновский в личном телеграм-канале напомнил, что в 2021 году Россия отметит 300-летие провозглашения Империи по результатам Ништадтского мира.
Политик выступил с предложением ввести звание "Императорский", которое следует присваивать старейшим и важнейшим организациям в России.
"В первую очередь, Московскому университету, который будет именоваться Московским императорским университетом. И Большому театру, который станет Большим императорским театром", - пояснил свою инициативу Жириновский.
Как будет рассматриваться предложение далее, пока неясно.
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