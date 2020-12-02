Жириновский предложил ввести в России звание "Императорский"

Депутат Госдумы Владимир Жириновский в личном телеграм-канале напомнил, что в 2021 году Россия отметит 300-летие провозглашения Империи по результатам Ништадтского мира.

Политик выступил с предложением ввести звание "Императорский", которое следует присваивать старейшим и важнейшим организациям в России.

"В первую очередь, Московскому университету, который будет именоваться Московским императорским университетом. И Большому театру, который станет Большим императорским театром", - пояснил свою инициативу Жириновский.

Как будет рассматриваться предложение далее, пока неясно.