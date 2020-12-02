Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт види...
Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания
Просто челюсть отпала: русский ас на МиГ-31 поразил американцев полётом в страто...
"Гнать русских - это как выдернуть чеку из гранаты": Санду пообещали &...
Главная / Политика

Жириновский предложил ввести в России звание "Императорский"

02 декабря 2020, 18:50  •  52 • Политика
Владимир Жириновский полагает, что в России следует ввести звание "Императорский". В связи с тем, что в следующем году нас ждёт круглая дата - 300-летие провозглашения Империи по результатам Ништадтского мира.
Депутат Госдумы Владимир Жириновский в личном телеграм-канале напомнил, что в 2021 году Россия отметит 300-летие провозглашения Империи по результатам Ништадтского мира.
Политик выступил с предложением ввести звание "Императорский", которое следует присваивать старейшим и важнейшим организациям в России.
"В первую очередь, Московскому университету, который будет именоваться Московским императорским университетом. И Большому театру, который станет Большим императорским театром", - пояснил свою инициативу Жириновский.
Как будет рассматриваться предложение далее, пока неясно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
02 декабря 2020, 11:30
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
02 декабря 2020, 03:15
Русский язык - это издевательство: Казахстан повторяет ошибки Украины - Медведев
02 декабря 2020, 12:25
Решение ЕСПЧ вскрыло ложь Киева в деле о крушении MH17 - политолог
02 декабря 2020, 01:25
"Пусть против американских баз протестуют": Японцам объяснили причину появления С-300 на Курилах
02 декабря 2020, 08:45
"Уничтожим вместе с детьми и собаками": Украинские националисты переняли методы ИГИЛ*
02 декабря 2020, 15:10
Русским - бойкот: Дипломат сбросил "минские" маски с Франции и Германии
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 декабря 2020, 11:30
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
02 декабря 2020, 06:00
Зеленский быстро вылечился от коронавируса не чудом, а российским препаратом
02 декабря 2020, 03:15
Русский язык - это издевательство: Казахстан повторяет ошибки Украины - Медведев
02 декабря 2020, 12:25
Решение ЕСПЧ вскрыло ложь Киева в деле о крушении MH17 - политолог
02 декабря 2020, 01:25
"Пусть против американских баз протестуют": Японцам объяснили причину появл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2020, 00:40
"Гнать русских - это как выдернуть чеку из гранаты": Санду пообещали "красный от крови" Днестр
28 ноября 2020, 02:05
МИД России не простил США "бряцания оружием" в Японском море
29 ноября 2020, 12:55
Тихновская назвала условие для встречи с Путиным
01 декабря 2020, 02:30
"Это нечестно, несправедливо!": Санду не смогла договориться с Россией по газу "на этом берегу"
02 декабря 2020, 11:30
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
30 ноября 2020, 13:40
"Лавров замолчит, придётся слушать Шойгу". Германия прочувствовала на себе крылатую фразу
28 ноября 2020, 06:40
"Мужики, ну что вы от меня требуете...": Тихановская сделала неожиданное признание на слитой записи
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.