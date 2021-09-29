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Жириновский предложил ввести китайское правило в России: "Один ребёнок в семье"

29 сентября 2021, 02:00  •  16 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России правило, которое некогда действовало в Китае: "Один ребёнок в семье".
Политик заступился за женщин, которых "заставляют рожать" под давлением общественного мнения. Он заявил, что вынашивание ребёнка и роды - это "страшная мука" для женщины, поэтому в каждой семье должен воспитываться только один ребёнок.
Мой политический завет - один ребёнок в семье! И не в каждой! Рожать детей - это очень тяжело. Я не знал, что такое для женщины родить ребёнка. Это же страшная мука - 9 месяцев! Не надо людей заставлять много рожать,
- заявил Жириновский.
Отметим, что власти России, напротив, стимулируют рождаемость в стране материнским капиталом, льготами по ипотеке и другими видами поддержки, чтобы преодолеть демографический кризис. В России даже существует нацпроект "Демография", направленный на повышение естественного роста населения.
Добавим также, что политика "Одна семья - один ребёнок" долгое время существовала в Китае, который, в отличие от России, страдает от перенаселения. Рождение второго и последующих детей каралось огромным штрафом. Однако в 2015 году китайское руководство разрешило семьям заводить второго ребёнка, а в мае 2021 года - третьего.

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