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Жириновский предложил вариант «достойного конца» Украины

15 сентября 2019, 22:39  •  179 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о варианте «достойного конца» Украины. Об этом 15 сентября пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение политика в telegram-канале.
По мнению Жириновского, есть только один способ остановить американизацию страны: выдавать российские паспорта всем желающим украинским гражданам.
«В итоге мы придем к тому, что там не останется граждан Украины. Достал паспорт — русский, польский, венгерский, а с украинскими паспортами и нет уже. Вот это будет достойный конец Украины», — заявил депутат.
4 сентября Жириновский поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за шаги, которые приближают развал страны.
17 июля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей. Теперь получить российский паспорт могут все жители Донбасса, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.
Обратиться за паспортом могут те, у кого имеется в наличии документ, подтверждающий постоянное проживание в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года соответственно.
В конце апреля Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.

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