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Жириновский предложил сбивать самолеты НАТО

14 августа 2019, 04:09  •  112 • Политика
Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал сбивать иностранные военные самолеты в случае их приближения к российским бортам.
Таким образом он прокомментировал сообщения о сближении истребителя НАТО с воздушным судном министра обороны России Сергея Шойгу.
Жириновский пояснил, что нельзя подвергать риску высокопоставленных руководителей РФ.
«Один раз собьем — никогда больше приближаться не будут», — подчеркнул политик в своем Telegram-канале, пишет «Ридус».
13 августа истребитель НАТО опасно приблизился к самолету главы российского Минобороны Сергея Шойгу. Су-27, сопровождавший борт министра, пошел на сближение и оттеснил F-18.
Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Судя по опознавательным знакам, борт принадлежит Испании. На хвосте виден крест, а на фюзеляже и крыльях — знак ВВС этой страны.

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