Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за &q...
Иностранные военные контингенты с востока Украины перебираются под Львов – их о ...
Главная / Политика

Жириновский предложил радикальный способ заставить Киев дать воду в Крым

16 апреля 2021, 21:50  •  70 • Политика
Владимир Жириновский. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Политик вернулся к своей идее перенаправить течение Славутича в Дон и Десну
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский придумал радикальный способ заставить киевский режим разблокировать Северо-Крымский канал для подачи днепровской воды на российский полуостров. Своим прожектом либеральный демократ поделился в своем телеграм-канале.
"Украину можно быстро заставить подать воду в Крым. Достаточно просто начать строить дамбу у истоков Днепра в Смоленской области. В итоге и перекрывать ничего не понадобится, я вас уверяю, самого факта угрозы будет достаточно, чтобы вразумить Киев", – считает Владимир Вольфович.
Некоторые пользователи в комментариях поддержали политика, однако нашлись и те, кто посчитал его идею бессмысленной, а иные напомнили, как такую же проблему решали другие страны. Например, отметил Petr, "Израиль просто разбомбил дамбу, когда ему перекрыли воду".
"Отличная идея! Так Эфиопия поступила с Египтом", – пишет Stabby Grampa.
Один из комментаторов забеспокоился о судьбе белорусов, но не исключил, что таким образом лидер ЛДПР хочет одновременно наказать и президента Александра Лукашенко.
"Это невозможно. Вообще никак. Тем более до границы с Белоруссией Днепр это маленькая речка", – указал географический факт пользователь под ником Сергей.
Жириновский не в первый раз предлагает построить дамбу у истоков великой славянской реки. Еще в 2014 г., когда постмайданные вожди перекрыли СКК, отомстив крымчанам за их выбор вернуться в Россию, выдвигал идею повернуть воды Днепра.
"Мы поставим дамбу в районе села Красное. Построим за пять месяцев новый канал. И вода пойдет в Дон или в реку Десна. Обе эти реки протекают по территории Российской Федерации. В Киеве должны понимать, что на любой удар можно получить другой удар. Они Крым без воды оставляют, мы всю Украину оставим без воды", – цитируют Вольфовича "Вести ФМ" .

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
16 апреля 2021, 00:45
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за "украинской истерикой"
16 апреля 2021, 04:25
Украинский посол был серьёзен, но вызвал лишь ухмылку: "Удивительный человек что-то перепутал"
16 апреля 2021, 02:35
ФСБ России обвинили в провокации. Украинцам не поверили: "Может, им спьяну показалось?"
16 апреля 2021, 13:35
Шойгу начистоту высказался о Крыме и Путине: "Досталось - и слава Богу"
16 апреля 2021, 06:15
"Наши две великие страны": Байден внезапно сменил риторику, но русские не поверили
16 апреля 2021, 06:15
Крым защитят от иностранных кораблей: Минобороны опубликовало список закрываемых зон Чёрного моря
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 апреля 2021, 00:45
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за "у...
16 апреля 2021, 06:15
Замысел Украины разоблачен: За стычкой в Азовском море может последовать "оборон...
16 апреля 2021, 04:25
Украинский посол был серьёзен, но вызвал лишь ухмылку: "Удивительный человек что...
16 апреля 2021, 02:35
ФСБ России обвинили в провокации. Украинцам не поверили: "Может, им спьяну показ...
16 апреля 2021, 13:35
Шойгу начистоту высказался о Крыме и Путине: "Досталось - и слава Богу"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 апреля 2021, 17:20
Россия наносит ответный удар: Эрдогана предупредили о последствиях поставок оружия убийцам
11 апреля 2021, 21:45
Русские не ссорятся с Турцией, просто бьют по больным точкам. Каким будет наказание?
15 апреля 2021, 19:15
Украинские катера "пободались" с русскими в Азовском море. Киеву напомнили об опыте Порошенко
13 апреля 2021, 19:35
Совбез ООН прекратил трансляцию заседания после комментария России
11 апреля 2021, 08:00
"Спутник V" не спасёт - слишком поздно: В Европе признали горькую правду
15 апреля 2021, 00:00
Предательство в Суэцком канале: Кто на самом деле спас мир, рискуя жизнью
13 апреля 2021, 02:10
Зеленский потребовал от Байдена "ответить за слова"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.