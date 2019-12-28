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Жириновский предложил "разгрузить" президента России через новую должность
28 декабря 2019, 02:39 • 6 • Политика
Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил убрать из Конституции слово "подряд" из статьи о количестве президентских сроков, а также ввести должность вице-президента. "Чтобы разгрузить главу государства", - пояснил политик.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с собственными предложениями по изменению Конституции России. Политик считает, что необходимо убрать некоторые оговорки и ввести новую правительственную должность.
Во-первых, Жириновский предлагает убрать слово "подряд" из статьи о количестве президентских сроков. Во-вторых, ввести должность вице-президента, чтобы немного разгрузить главу государства.
Ранее в интервью федеральному телеканалу лидер ЛДПР предложил сократить президентский срок до 5 лет. Аналогичный срок полномочий Жириновский предлагает ввести для губернаторов и депутатов Госдумы.
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