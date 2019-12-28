Жириновский предложил "разгрузить" президента России через новую должность

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с собственными предложениями по изменению Конституции России. Политик считает, что необходимо убрать некоторые оговорки и ввести новую правительственную должность.

Во-первых, Жириновский предлагает убрать слово "подряд" из статьи о количестве президентских сроков. Во-вторых, ввести должность вице-президента, чтобы немного разгрузить главу государства.

"Сегодня на плечи руководителя страны ложится огромное бремя обязанностей, хотя функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром", - написал Жириновский в своём tg-канале.

Ранее в интервью федеральному телеканалу лидер ЛДПР предложил сократить президентский срок до 5 лет. Аналогичный срок полномочий Жириновский предлагает ввести для губернаторов и депутатов Госдумы.