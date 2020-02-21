Жириновский предложил праздновать День империи в России

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении внести в Госдуму законопроект, предлагающий установить в России 22 октября новый праздник — День империи.

По словам Жириновского, в это день можно вспоминать «положительные исторические примеры». Так, Россия защитила Армению от турок, Грузию от персов, казахов от джунгар, а белорусов от литовцев, пишет «РИА Новости».

Политик отметил, что империя является самой удачной формой государственного устройства, поскольку она объединяется с соседними странами, защищает их, урегулирует все внутренние конфликты, а также укрепляет себя и свои интересы, передает НСН.

Жириновский предложил начать отмечать новый праздник с 22 октября 2021 года — в этот день исполнится 300 лет провозглашения Петром I Российской империи.

20 февраля Владимир Жириновский попросил изменить регламент нижней палаты парламента и снять ограничения по времени его выступлений.