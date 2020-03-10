Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Бук" сорвал планы турок: Рой дерзких беспилотников уничтожен сирийски...
"Так вот что Лукашенко имел в виду": Белорусы решили посмотреть, как Р...
В Эстонию - санитаров: Делягин в ответ на истерику Таллина напомнил о "поли...
России угрожает «крымский сценарий» в Сирии
Главная / Политика

Жириновский предложил после 22 апреля провести досрочные выборы в думу

10 марта 2020, 13:35  •  85 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в парламент РФ после всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.Об этом он заявил во вторник, 10 марта.
По словам политика, если обновленная Конституция вступит в силу в апреле, то в стране необходимо провести досрочные выборы в Госдуму.
«Заранее хочу сказать, что фракция ЛДПР поддержит поправки. Мы это всё поддержим, потому что это наша страна, это наше государство», — сказал Жириновский.
10 марта депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об изменениях Основного закона страны во втором чтении. В третьем чтении рассмотрение состоится 11 марта, если во вторник законопроект будет одобрен. Голосование о внесении поправок в Конституцию состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей России.
В январе Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект об изменениях Основного закона страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
09 марта 2020, 21:35
Коллективный Сорос продолжает "рулить" русскими. Новая жертва - Сбербанк
09 марта 2020, 18:35
"Дмитрий Анатольевич, вы там как?": Шутка о Медведеве определила дебют крымской команды КВН
10 марта 2020, 03:35
В Эстонию - санитаров: Делягин в ответ на истерику Таллина напомнил о "политических блохах"
10 марта 2020, 01:35
Ни большая, ни маленькая: в России хотят отменить рыбоохранные зоны
10 марта 2020, 07:35
Камни против автоматов: Жители деревни в Сирии развернули конвой армии США - СМИ
10 марта 2020, 10:35
Грубое нарушение международных норм: В Совфеде России призвали наказать следователей по делу MH17
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 марта 2020, 03:35
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
10 марта 2020, 03:35
"Украинская власть опять это проглотит?": Поклонская назвала тех, кто даст ...
10 марта 2020, 07:35
Алексей Мозговой спустя пять лет: бандит, убийца, грабитель
10 марта 2020, 07:35
"У России руки связаны": Сатановский задал властям главный вопрос по Мински...
10 марта 2020, 01:35
"Пусть их место займёт Россия!": Сирийцы с позором прогнали очередной амери...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 марта 2020, 09:35
Интервенцию турок в Сирию отравит русская "Гадюка": Китай предсказал Анкаре тяжёлую схватку
09 марта 2020, 04:35
Автор строк «Никогда мы не будем братьями» не верит в реинтеграцию Крыма и Донбасса
03 марта 2020, 22:35
"Российская чума" без боя взяла пытавшего и убивавшего русских на Украине
08 марта 2020, 12:35
"Нас предали": Поддубный о том, как боевики в Идлибе отнеслись к соглашению Путина и Эрдогана
07 марта 2020, 00:35
Эрдоган перепутал Лаврова со своим министром. Он болен? Невролог оценил дисфункцию президента Турции
07 марта 2020, 04:35
«Зеленые» рассказали о хитром плане возвращения Крыма и Донбасса
03 марта 2020, 15:35
Беспилотники Эрдогана: Стало понятно, зачем туркам наша С-400
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.