Жириновский предложил новый запрет для депутатов

Возмущение лидера ЛДПР Владимира Жириновского вызвали его коллеги - депутаты Госдумы, которые появляются то тут, то там в различных телепрограммах. Он даже назвал даты, кого и где из парламентариев видел в эфире.

"Регулярно вижу по телевидению в студиях разных программ депутатов Госдумы. В четверг, 2 апреля, в программе "Время покажет" были Константин Затулин и Дмитрий Морозов, ранее в эфире "60 минут" - Олег Нилов", - перечислил Жириновский у себя в авторском Telegram-канале.

И, задав логичный вопрос: "А как же самоизоляция?", предложил новый запрет для депутатов Госдумы.

"Всем депутатам нужно категорически запретить участие во всех передачах", - отметил Жириновский.