|
Жириновский предложил новый запрет для депутатов
07 апреля 2020, 17:35 • 112 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести новый запрет для депутатов Госдумы, напомнив о самоизоляции.
Возмущение лидера ЛДПР Владимира Жириновского вызвали его коллеги - депутаты Госдумы, которые появляются то тут, то там в различных телепрограммах. Он даже назвал даты, кого и где из парламентариев видел в эфире.
"Регулярно вижу по телевидению в студиях разных программ депутатов Госдумы. В четверг, 2 апреля, в программе "Время покажет" были Константин Затулин и Дмитрий Морозов, ранее в эфире "60 минут" - Олег Нилов", - перечислил Жириновский у себя в авторском Telegram-канале.
И, задав логичный вопрос: "А как же самоизоляция?", предложил новый запрет для депутатов Госдумы.
"Всем депутатам нужно категорически запретить участие во всех передачах", - отметил Жириновский.
112
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 апреля 2020, 23:35
|
06 апреля 2020, 12:35
|
05 апреля 2020, 06:35
|
07 апреля 2020, 03:35
|
03 апреля 2020, 14:35
|
03 апреля 2020, 05:35
|
02 апреля 2020, 11:35