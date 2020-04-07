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Жириновский предложил новый запрет для депутатов

07 апреля 2020, 17:35  •  112 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести новый запрет для депутатов Госдумы, напомнив о самоизоляции.
Возмущение лидера ЛДПР Владимира Жириновского вызвали его коллеги - депутаты Госдумы, которые появляются то тут, то там в различных телепрограммах. Он даже назвал даты, кого и где из парламентариев видел в эфире.
"Регулярно вижу по телевидению в студиях разных программ депутатов Госдумы. В четверг, 2 апреля, в программе "Время покажет" были Константин Затулин и Дмитрий Морозов, ранее в эфире "60 минут" - Олег Нилов", - перечислил Жириновский у себя в авторском Telegram-канале.
И, задав логичный вопрос: "А как же самоизоляция?", предложил новый запрет для депутатов Госдумы.
"Всем депутатам нужно категорически запретить участие во всех передачах", - отметил Жириновский.
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