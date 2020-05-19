Несколько дней назад лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить в два раза количество депутатов по всей России. Мол, так и сэкономить получится, и социальную дистанцию соблюсти удастся.

Но на этом, судя по всему, количество "ненужных", по версии парламентария, чиновников не заканчивается. Жириновский предложил ликвидировать Совет Федерации. По крайней мере, "обсудить возможность ликвидации" верхней палаты парламента.

"В России много ненужных депутатов и чиновников. Нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней", - высказался Жириновский у себя в Twitter.

При этом "ненужные", судя по всему, есть и в Госдуме, и в Мосгордуме.