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Жириновский предложил изъять имущество Петросяна в доход государства

08 августа 2018, 15:24  •  125 • В России

Продолжающий следить за перипетиями в юморном семействе Петросяна-Степаненко Владимир Жириновский нашел быстрый рецепт решения конфликта.

- Вместо того, чтобы наводить порядок и выносить вердикты по преступлениям с тяжелыми для России последствиями, судьи вынуждены тратить свое время на распутывание конфликта между людьми, неспособными договориться без посторонней помощи. Да и деньги, которые платят адвокатам-специалистам по бракоразводному праву, с точки зрения экономики уходят в никуда. Когда в прессу начинают поступать подробности об имущественном благополучии развалившейся семьи, это провоцирует зависть к чужому богатству. Разводящиеся со скандалом известные люди подают плохой пример соотечественникам. Ненормальный стандарт отношений с бывшим супругом начинает восприниматься как нормальный, - перечисляет вождь ЛДПР возникающие, видимо, по вине Евгения Петросяна и Елены Степаненко проблемы.

Для борьбы с имущественными спорами он предлагает внести поправки в Семейный кодекс.

- Когда возникает конфликт между очень богатыми супругами, у них должен быть стимул договориться без третьих лиц. Вот мы и должны принять такой закон: все имущество, которое вы собираетесь оспаривать друг у друга в суде, мгновенно изымается в доход государства. Либо договаривайтесь полюбовно, либо знайте, что в случае обращения в суд вы ничего не получите. А бывшее ваше имущество станет государственным. Такая норма помогла бы оздоровить практику бракоразводнгых процессов. Существующие законы, наоборот, в отдельных случаях подталкивают разводящихся супругов к нечистоплотному поведению. Степаненко требует 80% совместно нажитого имущества. Ее расчет понятен: суды могут идти несколько лет, есть риск того, что Петросян умрет. Тогда она станет наследницей и получит вообще все. Все это выглядит, мягко говоря, некрасиво.

А была бы норма, что в случае судебных споров супругам-миллиардерам оставят по одной двухкомнатной квартире, изъяв все остальное в доход государства - Степаненко сразу же отозвала бы все иски. И эта пара, как и сотни других, начала бы договариваться полюбовно, - уверен ВВЖ.

Напомним, ранее занявший сторону Петросяна Жириновский через «Комсомолку» призывал вторую половину юмориста перестать «вести себя так склочно» и не обирать его до нитки.

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