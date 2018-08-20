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Жириновский предложил изучение всех языков, кроме русского, сделать платным

20 августа 2018, 02:09  •  31 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что, изучая иностранный язык, ребенок готовит себя к эмиграции и работе на иностранные фирмы.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил оригинальный способ остановить утечку мозгов за границу. Он считает, что для этого необходимо ввести в школах платное обучение иностранным языкам.
Об этом политик написал у себя на страничке в Facebook. Он признал, что гениальные ученые, инженеры и программисты обучаются только в странах с хорошей системой образования. А такая есть в России и Индии. При этом во всех западных странах работает налаженная система переманивания таких специалистов. И готовый специалист, в которого государство вложило 15 лет труда и денег, едет работать за рубеж.
Жириновский уверен, что обучение языкам было навязано из-за границы, как раз для облегчения такого воровства мозгов. А Россия несет убытки, лишаясь таких спецов. Жириновский предлагает в качестве борьбы с таким воровством сделать изучение всех языков, кроме русского, необязательными. «Малые языки местных народов и иностранные языки должны быть не только добровольными, но и платными», - пишет политик. Он считает, что таким образом Россия перестанет за свои деньги «воспитывать эмигрантов».

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