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Жириновский потребовал запретить КПРФ из-за форума во время коронавируса

16 марта 2020, 20:35  •  54 • Политика
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского возмутило проведение партией КПРФ экономического форума в Орле на фоне угрозы распространения коронавируса. О своей реакции политик написал в своем Telegram-канале.
Жириновский считает, что из-за нарушения норм карантина мэра города, разрешившего подобное мероприятие, нужно отстранить от должности. Также, по его мнению, следует запретить работу КПРФ во всех регионах России, пишет REGNUM.
«Ставим вопрос перед Министерством юстиции России о запрете деятельности КПРФ на всей территории России. Надо наконец принять жесткие меры и наказывать всех, кто игнорирует установленные всем мировым сообществом правила по предотвращению распространения заразы», — цитирует Жириновского «Федеральное агентство новостей».
Однако лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил в ответ на обвинения Жириновского, что форум был «нормальной рабочей встречей на 300 человек, которая была проведена со всеми мерами предосторожности», пишет «РИА Новости».
13 марта депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов сообщил, что анализы на коронавирус, которые сдал после посещения Франции, показали отрицательный результат, пишет РИАМО.
Ранее в тот же день в пресс-службе ЛДПР сообщили, что 11 депутатов нижней палаты парламента ушли на карантин из-за коронавируса.
По данным на утро 16 марта, в мире заразились около 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс.

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