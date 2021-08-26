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Жириновский потребовал ускорить регистрацию на онлайн-голосование

26 августа 2021, 21:25  •  62 • Политика
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский в четверг, 26 августа, потребовал незамедлительно предоставить ему и его соратникам право проголосовать дистанционно.
Как рассказал Жириновский в соцсетях, система дистанционного электронного голосования в Москве не зарегистрировала его заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Политик сообщил, что его документы отправили на дополнительную проверку.
«Сегодня узнал, что мои данные на какой-то проверке. До сих пор. А почему меня не пускают быть электронным избирателем? Меня проверяют. Черт знает что. Я участвовал в выборах задолго до появления электронного голосования. Требую незамедлительно решить вопрос и предоставить мне и всем моим соратникам право голосовать электронно»,— заявил Жириновский.
На сайте проекта ДЭГ подчеркивается, что для регистрации в дистанционном электронном голосовании нужно активное избирательное право, постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись в личном кабинете на портале mos.ru. Владимир Жириновский этим требованиям отвечает.
Ранее, 20 августа, в Общественной палате представили обновленный «золотой стандарт» общественного наблюдения на выборах. В соответствии с ним будут учтены последние требования, связанные с видеконтролем и проведением дистанционного электронного голосования.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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