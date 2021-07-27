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Жириновский потребовал покарать депутатов-антипрививочников
27 июля 2021, 22:35 • 29 • Политика
Жириновский призвал ужесточить ответственность для депутатов-антипрививочников. "Это чудовищно, это подстрекательство к гибели людей, поэтому здесь мы должны как-то подумать о том, чтобы ответственность усилить", - считает лидер ЛДПР.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал покарать депутатов-антипрививочников, агитирующих против вакцинации. По мнению политика, подобных парламентарием надо лишать мандата и передавать в руки правоохранительных органов.
Заявление прозвучало на подписании соглашения "За безопасные выборы". В соответствии с документом, партии-подписанты берут на себя обязательства соблюдать санитарно-эпидемиологические меры в ходе избирательного процесса. Свою подпись под соглашением поставили "Единая Россия", ЛДПР, "Родина", "Зелёные", "Новые люди" и "Гражданская Платформа".
- заявил Жириновский на мероприятии.
Он добавил, что генпрокурор, министр юстиции, МВД, Следственный комитет и Госдума должны проработать данный вопрос. В частности, необходимо продумать схему ответственности для депутатов-антипрививочников.
- подчеркнул Жириновский.
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