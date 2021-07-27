Жириновский потребовал покарать депутатов-антипрививочников

Жириновский призвал ужесточить ответственность для депутатов-антипрививочников. "Это чудовищно, это подстрекательство к гибели людей, поэтому здесь мы должны как-то подумать о том, чтобы ответственность усилить", - считает лидер ЛДПР.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал покарать депутатов-антипрививочников, агитирующих против вакцинации. По мнению политика, подобных парламентарием надо лишать мандата и передавать в руки правоохранительных органов.

Заявление прозвучало на подписании соглашения "За безопасные выборы". В соответствии с документом, партии-подписанты берут на себя обязательства соблюдать санитарно-эпидемиологические меры в ходе избирательного процесса. Свою подпись под соглашением поставили "Единая Россия", ЛДПР, "Родина", "Зелёные", "Новые люди" и "Гражданская Платформа".

Недопустимо, чтобы люди, представители высшего органа власти, наоборот, выступают против прививок. Тогда это не власть, надо сдать мандат и идти где-то в подворотне с какими-то старушками объединяться, с сектантами,

- заявил Жириновский на мероприятии.

Он добавил, что генпрокурор, министр юстиции, МВД, Следственный комитет и Госдума должны проработать данный вопрос. В частности, необходимо продумать схему ответственности для депутатов-антипрививочников.

Это чудовищно, это подстрекательство к гибели людей, поэтому здесь мы должны как-то подумать о том, чтобы ответственность усилить,

- подчеркнул Жириновский.