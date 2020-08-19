Жириновский потребовал отставки главы "Лефортово" после срыва свидания с Фургалом

Осуществлена провокация, нам показали не Фургала, а пустую камеру. Нас часто упрекают, чего вы там сидите в Думе. Мы законы принимаем, но их не исполняют! - пишет лидер либерал-демократов в Telegram.

Жириновский заявил, что российское законодательство и статус депутата дают ему право посещать СИЗО без всяких препятствий.

Скриншот: Telegram/Жириновский

В то же время Минюст придерживается иного мнения. Ведомство ссылается на статью УПК, которая требует получить специальное разрешение от следователя для свидания с арестантом.

Напомним, что экс-губернатор Хабаровского края был арестован по подозрению в убийствах и покушении на убийство. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сразу заступился за своего однопартийца и даже пригрозил уходом фракции из Госдумы, если обвинения с Фургала не будут сняты.