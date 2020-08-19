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Жириновский потребовал отставки главы "Лефортово" после срыва свидания с Фургалом
19 августа 2020, 21:20 • 54 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал отставки начальника СИЗО "Лефортово" после срыва свидания с бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом.
Жириновский заявил, что российское законодательство и статус депутата дают ему право посещать СИЗО без всяких препятствий.
Скриншот: Telegram/Жириновский
В то же время Минюст придерживается иного мнения. Ведомство ссылается на статью УПК, которая требует получить специальное разрешение от следователя для свидания с арестантом.
Напомним, что экс-губернатор Хабаровского края был арестован по подозрению в убийствах и покушении на убийство. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сразу заступился за своего однопартийца и даже пригрозил уходом фракции из Госдумы, если обвинения с Фургала не будут сняты.
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