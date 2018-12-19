Жириновский потребовал квартиру на Тверской, а Зюганов отправил внука учить китайский

В среду Госдума провела заключительное заседание осенней сессии. Поздравить депутатов приехал премьер Дмитрий Медведев. Всего на последнем заседании депутаты должны были рассмотреть 39 законопроектов. К тому же на последней пленарке традиционно выступают лидеры думских фракций. Так что работать народным избранникам пришлось по-стахановски.

«МОЙ ПАПА БЫЛ ХИТРЫЙ И ОТСИДЕЛ МЕНЬШЕ СОЛЖЕНИЦЫНА»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в этом году отмечается 25-летие Конституции, а также юбилей Госдумы. За четверть века Дума сильно эволюционировала. Володин даже процитировал Александра Солженицына, выступавшего перед депутатами в октябре 1994 года. Солженицын тогда заметил, что в Думе время от времени происходят скандалы и спектакли с демонстративными уходами, а вот работа идет вяло, и законы принимаются поверхностные.

- За четверть века стали другими требования к качеству принимаемых законов, к контролю за их исполнением, - заявил Володин.

- Мой папа - узник, как Солженицын! Только мой папа хитрый был и сидел меньше. А Солженицын не соображал и отсидел 10 лет. Кстати меня охаял! - поднялся с места лидер ЛДПР Владимир Жириновский. - Не понимал великий писатель, что на Западе специально меня «подавали» в черном цвете, потому что увидели, что есть партия, за которую готовы голосовать и страшно испугались!

После этого Жириновский призвал коллег поменьше стонать.

- Все депутаты - молодцы, хорошо поработали. Кто не молодец, им занимаются врачи или следователи, нам в это вмешиваться не надо! - посоветовал ВВЖ. А потом рассказал о своей мечте.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на трибуне Госдумы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я надеюсь получить квартиру, Вячеслав Викторович (Володин, - Ред.) в начале Тверской, я там никогда не жил, дайте мне квартиру! Чтобы было близко! Может быть, тоннель сделать даже и тележку, взял - прокатился до работы, - веселил зал Жириновский. - Три человека, которые вызывают самое большое доверие и понимание у народа, это - Путин, глава государства, Лавров - международные отношения, а третий - я и ЛДПР!

- Действительно, Фонд «Общественное мнение» провел исследование, и в тройке самых популярных политиков Владимир Вольфович! Поздравляем вас! Но это Жириновский, не ЛДПР, - уточнил Вячеслав Володин.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов хохмить не стал. Его больше интересовали темпы роста российской экономики. По мнению Зюганова, в борьбе с нищетой нужно брать пример с Китая.

- У нас сегодня 20 миллионов бедных и нищих, которых не было. Китай вывел из полной бедности 740 миллионов человек, и в следующем году решит эту проблему полностью. Надо отработать технологии взаимного обогащения опытом. Сегодня 120 миллионов граждан в мире изучают китайский язык. Я одного из своих внуков убедил, он уже освоил китайский язык и прошел там хорошую стажировку! - рассказал Зюганов.

ПОЖАЛЕЛИ БЛОГЕРОВ И ОТМЕНИЛИ ВНУТРЕННИЙ РОУМИНГ

На последнем заседании депутаты приняли сразу три резонансных законопроекта.

1. Законопроект, облегчающийся наказание за экстремистские репосты в соцсетях. С такой инициативой выступил Владимир Путин. Депутаты частично декриминализировали 282 статью уголовного России об экстремизме. По данным Верховного суда, с 2012 по 2017 год в России по этой статье были осуждены более 1,5 тысячи человек. Теперь в отношении лиц, которые впервые нарушили эту статью, нельзя будет возбуждать уголовное дело, в случае, если их действия не представляли собой «серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства». Кроме того, уголовная ответственность будет наступать, если нарушение было совершено одним человеком более одного раза за год. За это могут отправить за решетку на срок от двух до пяти лет.

На последнем заседании депутаты приняли сразу три резонансных законопроекта.Фото: Михаил ФРОЛОВ

За разжигание расовой, национальной, религиозной и прочей вражды через интернет и СМИ в первый раз будет предусмотрено административное наказание. Физическим лицам будет грозить административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток, юрлицам — штраф от 250 до 500 тысяч рублей.

2. Законопроект об отмене национального роуминга для сотовой связи в России. Он вступит в силу с 1 июня 2019 г. Закон отменяет дифференцированные тарифы на услуги мобильной связи в зависимости от нахождения абонентов на территории того или иного субъекта России.

- Это позволит людям сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами, проживающими в других регионах России, - заявил Вячеслав Володин.

3. Законопроект об ответственном обращении с животными. Он пролежал в Госдуме 8 лет! За это время документ претерпел множество изменений и прошел согласование в 28 ведомствах.

Новый закон полностью запрещает любую форму убийства животных и предусматривает создание приютов для них. Он также вводит запрет на содержание в домашних помещениях, барах, ресторанах и на садовых участках диких зверей. Для владельцев собак закон вводит обязанность убирать продукты жизнедеятельности питомцев на улице.

- Надеюсь, нас не будут наказывать за убийство мух и тараканов, прибитых на кухне тапком! Животных надо защищать, но и о людях надо думать! Например, кокеры спаниели - самые кусачие собаки! Но не заставлять же хозяев водить их в намордниках!? И не наказывать же старушку, у которой пес в деревне оторвался от привязи и кого-то покусал! - возмущался депутат от ЛДПР Сергей Иванов.

Депутаты его внимательно выслушали и приняли законопроект большинством голосов.

«ВСЕХ ДЕПУТАТОВ НАГРАЖУ!»

Последнее заседание депутаты по традиции завершили гимном. Пели, надо сказать, не все. Депутат и телеведущая Оксана Пушкина и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская вообще не раскрыли ртов - то ли стеснялись, то ли не знали слова.

После этого в зал вошел премьер Дмитрий Медведев. Он поздравил депутатов с окончанием сессии и вручил правительственные награды. Их получили 45 депутатов. Геннадий Онищенко, Юрий Петров и Галина Хованская удостоились медали Столыпина II степени. Девять депутатов, среди которых Ирина Яровая, Леонид Слуцкий и Александр Карелин получили почетные грамоты правительства. Еще 33 депутата получили благодарности правительства.

- Принимаю на себя обязательство в дальнейшем отметить наградами правительства всех присутствующих в этом зале с учетом того, как интенсивно и много мы работаем, слаженно, хоть порой и не без дискуссий, обсуждений и даже конфликтов, - пообещал Медведев.

Всего правительственные награды получили 45 депутатов. На фото - вручение медали Столыпина Геннадию Онищенко.Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам премьера, именно депутатский корпус не дает чиновникам «бронзоветь».

- Руководитель любого ведомства должен для себя выводы делать, если законодатель ему на что-то указывает, - заявил Медведев.

ФОТОРЕПОРТАЖ В Госдуме прошло последнее пленарное заседание осенней сессии