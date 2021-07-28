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Жириновский посоветовал Грудинину не вступать в КПРФ

28 июля 2021, 14:10  •  90 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал директору ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павлу Грудинину не вступать в КПРФ. Политик заявил, что его очень взволновало подобное решение бизнесмена, и предостерег, что для Грудинина оно будет самым опасным в жизни.
«Павел Николаевич, остановитесь вовремя. Это будет самый опасный шаг в вашей жизни, который принесет вам только несчастья. Вы же знаете, что КПРФ как наследница КПСС отвечает за все преступления, совершенные с 1917 года, когда большевики пришли к власти, и по 1991 год, когда эта партия [КПСС] была запрещена», — написал он в своем Telegram-канале.
Жириновский заявил Грудинину, что тот смотрится лучше беспартийным, и призвал прислушаться к нему. Кроме того, политик заявил, что КПРФ в России в скором времени могут запретить, в том числе из-за ее оппозиции принятию мер по борьбе с коронавирусом.
О том, что Грудинин планирует написать заявление о вступлении в КПРФ, он сам накануне сообщил в эфире телеканала КПРФ «Красная линия». По его словам, к таким размышлениям его толкнуло исключение ЦИК его кандидатуры из федерального списка Компартии на выборы в Госдуму.
24 июля сообщалось, что Грудинин был исключен из партийного списка после обращения его бывшей жены, так как он не представил в комиссию ряд документов.
Днем ранее бывшая жена Грудинина Ирина обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой не дать ее экс-супругу избраться в депутаты. Она направила в комиссию письмо, в котором сообщила о наличии у бизнесмена доли в иностранной офшорной компании.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Своих кандидатов в 2021 году смогут выдвинуть 32 партии, в том числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Родина». Избирательная кампания уже началась, регистрация претендентов на депутатские мандаты закончится 4 августа.
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