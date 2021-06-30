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Жириновский посоветовал чиновникам перечитать "Му-му" вместо "Колобка"

30 июня 2021, 20:35  •  140 • Политика
Путин призвал чиновников помнить о судьбе Колобка и не поддаваться на льстивые речи. Жириновский посоветовал также не забывать про "Му-му".
Глава ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что чиновникам следует помнить финал "Колобка". Политик признался, что ему больше нравится рассказ "Му-му".
Жириновский высказал весьма неортодоксальное мнение о данном произведении. Он считает, что в рассказе "Му-му" следует жалеть вовсе не Герасима или его собаку, а барыню.
У Герасима работа, а Му-му не надо тявкать. Сегодня все страдают от шума. Поэтому собаку в деревню, а Герасима на работу,
- заявил Жириновский, комментируя Прямую линию с Путиным.
Напомним, что в ходе общения с гражданами России глава государства признался, что сказка "Колобок" оказала на него большое влияние. Её суть заключается в том, что если принимать за чистую правду льстивые речи – вас съедят. Путин посоветовал чиновникам помнить об этом.

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