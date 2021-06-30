Жириновский посоветовал чиновникам перечитать "Му-му" вместо "Колобка"

Путин призвал чиновников помнить о судьбе Колобка и не поддаваться на льстивые речи. Жириновский посоветовал также не забывать про "Му-му".

Глава ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что чиновникам следует помнить финал "Колобка". Политик признался, что ему больше нравится рассказ "Му-му".

Жириновский высказал весьма неортодоксальное мнение о данном произведении. Он считает, что в рассказе "Му-му" следует жалеть вовсе не Герасима или его собаку, а барыню.

У Герасима работа, а Му-му не надо тявкать. Сегодня все страдают от шума. Поэтому собаку в деревню, а Герасима на работу,

- заявил Жириновский, комментируя Прямую линию с Путиным.

Напомним, что в ходе общения с гражданами России глава государства признался, что сказка "Колобок" оказала на него большое влияние. Её суть заключается в том, что если принимать за чистую правду льстивые речи – вас съедят. Путин посоветовал чиновникам помнить об этом.