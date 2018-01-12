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Жириновский пошел первым номером, Грудинин - вторым

12 января 2018, 20:54  •  74 • В России

- Павел Грудинин в пятницу получил удостоверение кандидата в президенты №2?

- Да, он представил все документы, необходимые при регистрации. Изучив их, ЦИК единогласно приняла решение о регистрации Павла Николаевича Грудинина кандидатом в президенты РФ. 28 декабря при подаче документов на выдвижение кандидат должен был представить сведения о доходах и имуществе, о счетах в банках и ценных бумагах за последние 6 лет - своих и своей супруги. Разрешается вносить изменения до момента регистрации — дополнять, уточнять. Что кандидат Грудинин и сделал. Он попросил ЦИК уточнить сведения в ранее поданных документах. И указал, что на момент выдвижения у него было пять зарубежных счетов и 600 ценных бумаг, выпущенных иностранными банками. И уточнил, что на момент подачи документов на регистрацию у него уже не было этих счетов и бумаг. Как он ими распорядился, закон уточнять не требует.

- Возникали ли подобные вопросы по кандидату в президенты №1 Жириновскому?

- Нет. Он не уточнял ничего ни в одном документе. Все сведения остались без изменений и к моменту его регистрации.

Член ЦИК РФ Евгений Шевченко. ФОТО Михаил Терещенко/ТАСС

- Сколько потенциальных кандидидатов подали докменты к 12 января?

- На сегодняшний день 14 кандидатов выдвинуты политическими партиями и два самовыдвиженца. Все открыли избирательные счета и собирают подписи избирателей. В пятницу, 12 января, мы в ЦИКе принимали документы еще у двух партий. И еще у одной приняли в четверг. То есть к этим 16 кандидатам потенциально могут добавиться еще трое — мы рассмотрим их документы в начале следующей недели.

У ЦИКа будет 10 дней до 10 февраля, чтобы проверить подписи и принять решение о регистрации. А в течении 48 часов после регистрации кандидатов Центризбирком должен разместить данные об их имуществе и доходах на своем сайте. На практике мы эти материалы направляем для публикации в СМИ в течении нескольких часов.

Противоречивые чувства Павла Грудинина

Сергей ИВАНОВ

Из интервью Павла Грудинина «Радио «Комсомольская правда» от 22 декабря 2017-го:

«Надо вернуть из офшоров деньги, не дожидаясь, когда Америка прижмет наших олигархов. Вернуть деньги от национальных богатств».

Получается, Павел Николаевич боролся с сильными противоречивыми чувствами в душе. С одной стороны, он имел счета в зарубежных банках (в Европе) и акции иностранных компаний (что вряд ли красит кандидата от компартии России). С другой — декларировал необходимость возврата капиталов из-за границы. Как он разрешил это противоречие — известно: от счетов и акций за последние недели избавился. Но лишь потому, что по закону при регистрации кандидатом в президенты просто обязан был закрыть свои зарубежные активы. А не будь выборов? Продолжал бы говорить одно, а поступать — прямо наоборот?

Хорошо, что счета зарыл. Но осадочек остался.

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