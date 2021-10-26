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Жириновский похвастал шестью прививками от COVID-19: "Я был одним из первых в России"

26 октября 2021, 21:05  •  76 • Политика
Жириновский рассказал, как получил шесть вакцин от COVID-19 за полтора года. "Я был одним из первых в России, кто сделал вакцинацию от коронавируса", - заявил политик.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский похвастал, что получил уже шесть прививок от коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, первая доза вакцины получена им ещё в сентябре 2020 года.
Жириновский рассказал, что сначала привился двумя компонентами вакцины "Спутник V". Но через несколько месяцев уровень антител к коронавирусу начал падать, поэтому лидер ЛДПР по рекомендации врача сделал "бустерный" укол вакцины "Спутник Лайт". Затем, по совету врача, закрепил результат назальным спреем-прививкой. А летом уже этого года Жириновский прошёл ревакцинацию двумя компонентами вакцины "КовиВак" от Центра им. Чумакова.
Все уколы я перенёс хорошо, даже малейшей температуры не было. Всё сделал по рекомендации врачей при снижении уровня антител,
- подчеркнул Жириновский в комментарии РИА Новости.
Политик добавил, что никаких опасений по поводу прививок от COVID-19 он не испытывал. Жириновский отметил, что с детства привык делать прививки от различных болезней.
Это лучшая страховка,
- резюмировал политик.

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