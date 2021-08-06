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Жириновский подсказал Белоруссии план мести Польше и Литве
06 августа 2021, 23:40 • 115 • Политика
Жириновский нашёл для Белоруссии способ ответить на провокации Литвы и Польши. "Можно в ближайшее время организовать ж/д маршрут Кабул - Брест и дать возможность отправиться на запад всем афганцам", - заявил политик.
У Белоруссии есть уникальная возможность отомстить Польше и Литве за провокации в свой адрес, считает глава ЛДПР Владимир Жириновский. Как это сделать, политик описал в своём Telegram-канале.
Жириновский предлагает белорусским властям использовать против Польши и Литвы мигрантов с Ближнего Востока, которые ломятся в Европу в связи с обострением в Афганистане. Они уже идут через Белоруссию в Литву, однако процесс можно сделать ещё эффективнее.
- цитирует Nation News слова политика.
Жириновский напомнил, что, по правилам ЕС, ни Литва, ни Польша не имеют права отказать беженцам в проходе, зато обязаны их приютить. Будет интересно посмотреть, как Варшава и Вильнюс будут выкручиваться в такой ситуации, отметил политик.
Напомним, что уже сейчас поток беженцев с Ближнего Востока и Африки, идущий через Белоруссию в Литву, стал настоящей проблемой как для самой Литвы, так и для ЕС. В этой связи Брюссель собирает экстренное совещание глав МВД.
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