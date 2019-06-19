Жириновский поблагодарил фракцию КПРФ за поддержку своего законопроекта о гражданстве для русских

Владимир Жириновский после голосования по своему законопроекту об упрощении получения гражданства РФ для иностранцев, у которых хотя бы один из родителей указан русским по национальности, выразил признательность поддержавшим его коллегам из других фракций.

Как рассказали «КП» в ЛДПР, он поблагодарил всю фракцию КПРФ (39 голосов «за»), четырех депутатов «Единой России» и трех депутатов «Справедливой России». Фракция либерал-демократов проголосовала за него в полном составе за исключением тех, кто отсутствовал по уважительной причине.

Напомним, в среду Госдума отклонила внесенный еще в 2016 году законопроект, который предлагал избавить таких претендентов от требований постоянного проживания в России в течение пяти лет, предоставления вида на жительства, без обязательного источника доходов и сдачи экзамена по русскому языку.

- Вам будет стыдно! Возьмите стенограмму и сохраните для потомков, чтобы они знали, что бабушка или дедушка в очередной раз отказали русским в ускорении принятия гражданства. Все государства дают - немцы, Израиль, Венгрия, поляки. Моментально дают гражданство без всяких ограничений, - гремел ВВЖ и в знак протеста покинул зал пленарных заседаний. - Я в качестве протеста покидаю зал, мне противно с вами находиться, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан. Позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам наших граждан, проживающим за рубежом. Я покидаю такой зал! Мне с вами не по пути!

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