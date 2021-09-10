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Жириновский передумал накануне выборов: "Я отзываю закон о продаже пива на стадионе"

10 сентября 2021, 16:10  •  102 • Политика
Жириновский объявил, что отзывает закон о продаже пива на стадионе. "А зачем он? Человек опьянеет от пива на стадионе: выпьет одну бутылку, потом вторую — и все", - заявил политик.
Перед выборами в Госдуму глава ЛДПР Владимир Жириновский неожиданно передумал и решил отозвать свой законопроект о продаже пива на футбольных стадионах России. Политик заявил, что его закон не нужен.
Запрет на продажу пива на стадионах вступил в силу ещё в 2005 году. Однако на Чемпионате мира по футболу 2018 и Евро-2020 было сделано исключения. В этой связи Жириновский внёс законопроект о разрешении пива на стадионах, но с условием, что часть доходов с продаж будет идти на профессионального и детско-юношеского спорта.
Я отзываю закон о продаже пива на стадионе, а зачем он? Человек опьянеет от пива на стадионе: выпьет одну бутылку, потом вторую — и все,
- заявил Жириновский рассказал в интервью "РБ-Спорт".
Примечательно, что это произошло накануне выборов в Госдуму. Они должны состояться уже на следующей неделе в пятницу 17 сентября. В Минспорте в ближайшее время также собирались высказать свою позицию по возвращению пива на стадионы.

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