Жириновский передумал накануне выборов: "Я отзываю закон о продаже пива на стадионе"

Жириновский объявил, что отзывает закон о продаже пива на стадионе. "А зачем он? Человек опьянеет от пива на стадионе: выпьет одну бутылку, потом вторую — и все", - заявил политик.

Перед выборами в Госдуму глава ЛДПР Владимир Жириновский неожиданно передумал и решил отозвать свой законопроект о продаже пива на футбольных стадионах России. Политик заявил, что его закон не нужен.

Запрет на продажу пива на стадионах вступил в силу ещё в 2005 году. Однако на Чемпионате мира по футболу 2018 и Евро-2020 было сделано исключения. В этой связи Жириновский внёс законопроект о разрешении пива на стадионах, но с условием, что часть доходов с продаж будет идти на профессионального и детско-юношеского спорта.

Я отзываю закон о продаже пива на стадионе, а зачем он? Человек опьянеет от пива на стадионе: выпьет одну бутылку, потом вторую — и все,

- заявил Жириновский рассказал в интервью "РБ-Спорт".

Примечательно, что это произошло накануне выборов в Госдуму. Они должны состояться уже на следующей неделе в пятницу 17 сентября. В Минспорте в ближайшее время также собирались высказать свою позицию по возвращению пива на стадионы.