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Жириновский озвучил условие вхождения стран СНГ в состав России

03 марта 2021, 09:55  •  46 • Политика
Владимир Жириновский. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Такой союз усилит мощь державы
Вхождение бывших советских республик в состав России считает отличной идеей Владимир Жириновский. При этом парламентарий подчеркнул, что для стран СНГ такое объединение возможно на правах губерний.
Лидер либералов и демократов отметил, что данное решение позволило бы России и странам СНГ создать конфедерацию, способную серьезно поднять уровень жизни во всех государствах-участниках союза. Вместе будет проще восстанавливать и улучшать экономические показатели. Кроме того, такое объединение обеспечит высокий уровень безопасности для всех его членов.
В эфире радиостанции "Говорит Москва" видный политический деятель объявил, что считает такое решение "самым лучшим способом" разобраться со всеми имеющимися вопросами.
При этом Жириновский озвучил, как могли бы именоваться страны-участницы союза. Если инициатива главы ЛДПР будет реализована, в составе России появится Киевская губерния, Душанбинская, Ереванская и другие.
Кстати, недавно Владимир Жириновский рассказывал, что нужно для присоединения Незалежной к России. По словам политика, вхождение Донецка и Луганска в состав нашей страны сподвигнет юго-восточную Украину на то, чтобы воссоединиться с РФ.

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