Жириновский озвучил Мишустину идею, которую ему "никто никогда не говорил". Премьер не поддержал

Владимир Жириновский предложил премьер-министру Михаилу Мишустину оригинальный кадровый подход. На встрече с членами кабмина лидер ЛДПР заявил, что на работу стоит принимать людей холостых или семейных, но без детей.

По его словам, только такие кадры эффективно работают.

"Михаил Владимирович, омоложение - это хорошо, более энергичные и быстрые на подъём. Ещё я говорю то, что вам никто никогда не говорил: делайте ставку на холостых или на семейных без детей", - заявил парламентарий, добавив, что отсеивать кадры можно и по религиозному принципу.

После пламенной речи председатель Госдумы Вячеслав Володин указал Жириновскому, что у того самого дети, внуки. "Вас из Думы не выгонишь", - иронично отметил он.

Глава кабмина Михаил Мишустин также не согласился с этой инициативой Жириновского. Он подчеркнул, что у всех семьи есть и все стараются, работают.

"Я хочу сказать тёплые слова сотрудникам правительства. У всех семьи есть, все стараются, работают ... ничто нам не мешает - ни детки, ни семьи", - заметил премьер.