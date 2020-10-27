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Жириновский озвучил Мишустину идею, которую ему "никто никогда не говорил". Премьер не поддержал

27 октября 2020, 12:45  •  76 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании членов кабмина с депутатами озвучил премьеру кадровую идею. "Я говорю то, что вам никто никогда не говорил: делайте ставку на холостых или на семейных без детей", - заявил политик. Однако председатель правительства не согласился с этой инициативой.
Владимир Жириновский предложил премьер-министру Михаилу Мишустину оригинальный кадровый подход. На встрече с членами кабмина лидер ЛДПР заявил, что на работу стоит принимать людей холостых или семейных, но без детей.
По его словам, только такие кадры эффективно работают.
"Михаил Владимирович, омоложение - это хорошо, более энергичные и быстрые на подъём. Ещё я говорю то, что вам никто никогда не говорил: делайте ставку на холостых или на семейных без детей", - заявил парламентарий, добавив, что отсеивать кадры можно и по религиозному принципу.
После пламенной речи председатель Госдумы Вячеслав Володин указал Жириновскому, что у того самого дети, внуки. "Вас из Думы не выгонишь", - иронично отметил он.
Глава кабмина Михаил Мишустин также не согласился с этой инициативой Жириновского. Он подчеркнул, что у всех семьи есть и все стараются, работают.
"Я хочу сказать тёплые слова сотрудникам правительства. У всех семьи есть, все стараются, работают ... ничто нам не мешает - ни детки, ни семьи", - заметил премьер.

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