Жириновский отметил самое важное заявление на ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сделал важные заявления. Об этом на полях мероприятия сказал председатель ЛДПР Владимир Жириновский. По мнению политика, самыми главными стали слова российского лидера о «демилитаризации торговли».

«Товарищ (председатель КНР. — Ред.) Си Цзиньпин сказал, что они не хотят никакой монополии, никому ничего навязывать», — в беседе с журналистом «Известий» в пятницу, 7 июня, напомнил лидер ЛДПР. Партнеры в Восточной Европе заявили о намерении расширить торговые связи, но дисциплина этих государств связана с ЕС, где есть центральная власть.

«Но все хотят, чтоб была торговля, глобализация, сейчас все за глобализацию, а Запад теперь против. Они жульничают, они вводят стандарты, которые невозможно использовать в свободной торговле», — указал Жириновский.

По мнению лидера ЛДПР, Путин и китайские партнеры говорят о свободной торговле и ее правилах, а президент США Дональд Трамп всем диктует свои условия.

«Он (Трамп. — Ред.) навязывает всем свои указания, кому продавать, кому не продавать, по какой цене, это, конечно, уже нарушает, это уже не глобализация», — подчеркнул политик.

Ранее в пятницу президент РФ в ходе ПМЭФ отметил, что, несмотря на формальный рост глобальной экономики, нынешняя модель международных торговых отношений находится в кризисе.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6–8 июня. Мероприятие проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ.

В этом году в нем принимают участие свыше 3,5 тыс. зарубежных гостей более чем из 140 стран. Ключевыми в повестке форума стали темы поиска баланса в мировой экономике, технологий будущего и реализации целей национального развития.