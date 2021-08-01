|
Жириновский отказался молчать даже после ноты от МИД Азербайджана
01 августа 2021, 16:15 • 374 • Политика
В МИД Азербайджана вручили ноту временному поверенному России из-за заявлений лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский удивился реакции Азербайджана на свои слова. По его мнению, он может рассуждать о том, о чём считает нужным.
Ранее в МИД Азербайджана вручили ноту представителю России в связи с "предвзятыми и оскорбительными" высказываниями лидера ЛДПР. Но Жириновский не согласен с такой реакцией. Он подчеркнул, что неоднократно положительно отзывался о лидере Азербайджана.
"Я хвалил и Ильхама Алиева, и его отца, - заявил он ТАСС. - А если какие-то чиновники плохо соображают и решили временному поверенному вручить какую-то ноту, то они что, не знают о свободе слова?"
Кроме того, добавил он, других политиков и вовсе всячески называют в СМИ, но никто ноту из-за Трампа или Байдена не подаёт.
"А здесь я выступаю: Баку не буду трогать - будет нота протеста. Армению трогать не буду... Вообще надо всем замолчать и хвалить их, какие они хорошие?" - резюмировал Жириновский.
МИД Азербайджана ранее вручил ноту временному поверенному в делах России в Азербайджане в связи с "предвзятыми и оскорбительными" высказываниями Жириновского о стране в передаче на радио "Комсомольская правда".
Подпишитесь на нас
374
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 июля 2021, 01:30
|
29 июля 2021, 01:10
|
27 июля 2021, 07:00
|
30 июля 2021, 03:45
|
31 июля 2021, 10:00
|
30 июля 2021, 09:15
|
26 июля 2021, 09:55