Жириновский отказался молчать даже после ноты от МИД Азербайджана

В МИД Азербайджана вручили ноту временному поверенному России из-за заявлений лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский удивился реакции Азербайджана на свои слова. По его мнению, он может рассуждать о том, о чём считает нужным.

Ранее в МИД Азербайджана вручили ноту представителю России в связи с "предвзятыми и оскорбительными" высказываниями лидера ЛДПР. Но Жириновский не согласен с такой реакцией. Он подчеркнул, что неоднократно положительно отзывался о лидере Азербайджана.

"Я хвалил и Ильхама Алиева, и его отца, - заявил он ТАСС. - А если какие-то чиновники плохо соображают и решили временному поверенному вручить какую-то ноту, то они что, не знают о свободе слова?"

Кроме того, добавил он, других политиков и вовсе всячески называют в СМИ, но никто ноту из-за Трампа или Байдена не подаёт.

"А здесь я выступаю: Баку не буду трогать - будет нота протеста. Армению трогать не буду... Вообще надо всем замолчать и хвалить их, какие они хорошие?" - резюмировал Жириновский.

МИД Азербайджана ранее вручил ноту временному поверенному в делах России в Азербайджане в связи с "предвзятыми и оскорбительными" высказываниями Жириновского о стране в передаче на радио "Комсомольская правда".