Жириновский отдал России Украину, Белоруссию и Карабах - при ряде условий

Большевики сами "слепили" Украину и воплотили мечту Бисмарка воспитать такое поколение, чтобы заставить русских убивать русских. Об этом Жириновский заявил с трибуны Госдумы. По словам политика, это огромная страна рядом с Россией, и это сейчас враг для России.

"Готовы убивать - русские русских. Это всё было заложено в программу. Неправильное решение национального вопроса", - заметил Жириновский.

По его словам, в Карабахе тоже давно не было мира. Там воюют уже 200 лет.

"Или в Иран пускай уходят, или восстанавливают Российскую Империю", - предложил оратор, добавив, что Карабах без империи жить не сможет.

Да и с Белоруссией пора что-то решать. Ей пора домой.

"Никакой Белоруссии: Витебская губерния, Минская, Брестская, Гродненская, Гомельская. Шесть губерний", - перечислил Жириновский.