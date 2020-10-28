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Жириновский отдал России Украину, Белоруссию и Карабах - при ряде условий

28 октября 2020, 20:50  •  78 • Политика
Российский политик Владимир Жириновский эмоционально выступил перед Госдумой с пакетом предложений по восстановлению Российской Империи. По словам политика, в Россию должны вернуться Украина, Белоруссия и Нагорный Карабах.
Большевики сами "слепили" Украину и воплотили мечту Бисмарка воспитать такое поколение, чтобы заставить русских убивать русских. Об этом Жириновский заявил с трибуны Госдумы. По словам политика, это огромная страна рядом с Россией, и это сейчас враг для России.
"Готовы убивать - русские русских. Это всё было заложено в программу. Неправильное решение национального вопроса", - заметил Жириновский.
По его словам, в Карабахе тоже давно не было мира. Там воюют уже 200 лет.
"Или в Иран пускай уходят, или восстанавливают Российскую Империю", - предложил оратор, добавив, что Карабах без империи жить не сможет.
Да и с Белоруссией пора что-то решать. Ей пора домой.
"Никакой Белоруссии: Витебская губерния, Минская, Брестская, Гродненская, Гомельская. Шесть губерний", - перечислил Жириновский.

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