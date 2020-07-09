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Жириновский одобрил задержание Фургала заранее - инсайдер

09 июля 2020, 19:00  •  107 • Политика
Как утверждает инсайдер, Владимир Жириновский был в курсе о подготовке задержания главы Хабаровского края Сергея Фургала. Более того, он заранее ознакомился с материалами дела и одобрил действия правоохранителей.
Депутат Государственной Думы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский заранее знал о подготовке ареста главы Хабаровского края и члена партии Сергея Фургала. Об этом URA.ru рассказал информированный источник, близкий к руководству ЛДПР.
Как отмечают журналисты, данный инсайдер ещё в мае 2020 года предсказал арест губернатора. Собеседник отметил, что Жириновский ещё несколько недель назад успел ознакомиться с частью материалов уголовного дела, чтобы убедиться, что оно не является политическим, и согласился с выводами следствия.
Что касается его последних резких заявлений, то Фургал имел большое влияние в партии, и на публике от него нельзя отрекаться, ибо это ударит по рейтингам. В итоге же усилия ЛДПР по защите фигуранта сойдут на нет. Не будет и протестов в Хабаровском крае.
"Народную поддержку Фургал уже успел растерять. Народ устал показывать фигу - это ни к чему не привело", - добавил инсайдер.
Непосредственно пресс-секретарь лидера ЛДПР Александр Дюпин рассказал, что не располагает данными о том, что Жириновский знал о подготовке ареста, а инцидент стал полной неожиданностью.
Сергей Фургал был задержан в ночь с 8 на 9 июля (по московскому времени). По версии следствия, политик причастен к серии убийств и покушений на предпринимателей в Хабаровском крае.
Как передаёт телеканал "360", ещё в 2004 году Фургала проверяли на причастность к убийству бизнесмена Романа Сандалова. Согласно предварительным данным, Сандалов оказался замешан в краже металла со склада компании "Миф", которой руководил будущий губернатор Хабаровского края.
Сергей Фургал отдал приказ "разобраться" с обидчиком, которого в октябре 2004 года застрелили из "Сайги". Будущий губернатор уже тогда оказался под подозрением: в ходе обысков у него нашли патроны для охотничьего ружья. В 2008 году был также задержан киллер Владимир Журавлёв, который рассказал, что "заказал" Сандалова именно глава "Мифа".

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