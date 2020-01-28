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Жириновский объявил в Думе карантин

28 января 2020, 20:54  •  77 • В России

Атипичная пневмония, свиной грипп, Эбола сменяли друг друга, а на входе в кабинет Владимира Жириновского на 10-м этаже Госдумы неизменно висело объявление с предупреждением: больным вход воспрещен. Сейчас на фоне китайского короновируса таблички обновили, добавив к ним огромную надпись «Карантин».

- Лучшие меры по борьбе с вирусами - превентивные. Никаких поцелуев и рукопожатий. Карантин!

Начал с себя и вывесил объявления на входе в кабинет, - рассказал во вторник ВВЖ.

При этом политик не исключает, что нынешняя эпидемия тоже может быть сомнительной.

- Нужно разобраться: если это действительно опасный вирус и реальная угроза эпидемии, то нужно принять меры, ограничить въезд в Россию, ограничить доступ в Госдуму и другие ведомства. Но, я боюсь, это просто очередная провокация. Запугают опять всю планету, потом выбросят якобы лекарство и вынудят всех покупать его, чтобы заработать на панике. Помните, коровье бешенство было? Как убрали конкурентов - сразу все закончилось. Тоже самое с Эболой и птичьим гриппом... Возможно, и сейчас такая же история, - не исключает он.

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