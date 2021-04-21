Жириновский объяснил Вашингтону слова Путина про жесткий ответ

Владимир Жириновский. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com

Лидер либеральных демократов полагает, что глава России должен говорить так, чтобы у западных оппонентов "коленки дрожали"

Москва уничтожит тот центр на Западе, где будет принято решение об ударе по России, и до Вашингтона сигнал президента РФ о жестком и ассиметричном ответе дойдет, а хозяину Белого дома Джо Байдену данный месседж разъяснят. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя "ПолитЭксперту" внешнеполитическую часть послания Владимира Путина Федеральному собранию.

"Ему (Байдену) переведут, что удар будет жесткий. Это значит полное разрушение того центра, где было принято решение ударить по России. Не будет этой страны, этого центра, этой армии. Откуда полетит, – никто не будет знать. Все заткнутся", – заявил Жириновский.

По его словам, лидер РФ обязан говорить так, "чтобы у всех коленки дрожали".

Грамотным тактическим ходом назвал политолог Сергей Марков внешнеполитический вектор Кремля, особенно в вопросе "красных линий", которые только Россия будет определять, где они проходят.

Эксперт отметил, что в своем выступлении Путин ни разу не конкретизировал страну, которой касался его посыл о Шархане, мелких шакалах Табаки, хамских выпадах в адрес РФ, нежелании Москвы сжигать мосты и прочее.

"Ни слова не было произнесено ни про Украину, ни про Байдена. Тем не менее, это очень жесткое видение. Владимир Путин, по сути дела, обвинил их в том, что они превратились в чудовищных врагов", – цитирует Маркова РИА ФАН.

Он считает, что все-таки российский лидер обвинил Штаты и киевский режим в попытке совершить госпереворот в Белоруссии, планах ликвидировать главу Республики Александра Лукашенко.

