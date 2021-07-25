Жириновский объяснил свой совет Зюганову оставить в покое Грудинина

Бизнесмен, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин никогда не станет серьезным политическим деятелем. Такое мнение выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в воскресенье, 25 июля.

Так он объяснил свое обращение к главе КПРФ Геннадию Зюганову, в котором призвал «оставить в покое» Грудинина и отказаться от его дальнейшего «втягивания в политику».

«Я знаю Павла Николаевича уже давно. И наблюдаю за его участием в выборах президента три года назад и сейчас за попыткой его втянуть в выборы — конечно, это возмущает и раздражает. Сколько можно издеваться над человеком? Зюганов не может понять, что Грудинин никогда не будет президентом, депутатом, министром, губернатором. Что он мучает человека?» — возмутился Жириновский в беседе с РЕН ТВ.

При этом скандал в семье Грудинина, связанный с разводом и разделом имущества, выгоден Зюганову, убежден политик. Предполагается, что данная история поможет вызвать жалость со стороны избирателей. Помимо этого бизнесмен нужен КПРФ для финансирования, считает Жириновский.

«Зюганову это выгодно, сейчас все будут жалеть КПРФ. Они же не понимают, что это политическая возня. А зачем Павел Николаевич в этом участвует? Меня это удивляет. Видимо, они его убеждают, что они чего-то добьются <...> Им нужен Грудинин для чего? Чтобы деньги взять у него. У него же много денег», — добавил лидер ЛДПР.

В этот же день соответствующее высказывание Жириновского прокомментировал политолог Марат Баширов. По его мнению, политик таким образом «троллил» КПРФ. Однако, отметил эксперт, Жириновский передает мысль, подтвержденную доказательствами: Грудинин — это не политический деятель.

При этом, по мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, заявление лидера ЛДПР является сигналом для Грудинина о том, что «коммунисты не смогут его защитить». Возможно также, что Жириновский своими словами хочет задеть Зюганова, считает специалист.

Накануне сообщалось, что Грудинин был исключен из партийного списка КПРФ на выборы в Госдуму после обращения его бывшей жены, так как он не представил в ЦИК ряд документов.

Ранее, 23 июля, бывшая жена Грудинина Ирина обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой не дать ее экс-супругу избраться в депутаты. Она направила в комиссию письмо, в котором сообщила о наличии у бизнесмена доли в иностранной офшорной компании.

В тот же день адвокаты Ирины Грудининой рассказали, что предприниматель владеет долей в международной финансовой компании «Бонтро ЛТД», расположенной в Белизе.

Павел и Ирина Грудинины состояли в браке 37 лет и развелись в июле 2018 года из-за связи предпринимателя с другой женщиной. С тех пор между экс-супругами продолжаются судебные тяжбы, так как добровольно разделить совместно нажитое имущество Грудинин отказался.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Своих кандидатов в 2021 году смогут выдвинуть 32 партии, в том числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Родина». Избирательная кампания уже началась, регистрация претендентов на депутатские мандаты закончится 4 августа.