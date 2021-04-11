Жириновский объяснил, почему после присоединения Украины к РФ уже не возникнет бандеровского подполья

После окончания Великой отечественной войны, украинские пособники нацистов серьёзно окопались на Западной Украине. Многие разбежались по всей стране и залегли на дно. Десять лет у МГБ СССР ушло на полноценную зачистку бандеровского подполья. Борьба с бандитами стоила жизни тысячам советских офицеров и партийных работников. Многие украинские политики особенно праворадикального толка и сегодня угрожают создать такие партизанские отряды в случае стремительного наступления российских войск. Однако все эти обещания - не более чем болтовня диванных патриотов. После того, как РФ присоединит Украину, ни о каких бандитах и речи не будет.Таким мнением со слушателями радиостанции «Комсомольская правда» лидер ЛДНР Владимир Жириновский, заверив, что в новом тысячелетии никаких бандеровцев не будет. Не нужно путать украинских нацистов майданного разлива со ручными шакалами вермахта – обученными и подкованными террористами, многие из которых успели ещё и повоевать. Тех зверей приходилось долго отлавливать по лесам, рискуя жизнью хороших солдат и сотрудников МГБ. А нынешние бандиты и задницу свою лишний раз не поднимут, предпочитая воевать исключительно в соцестях. Большая часть украинских радикалов загнётся в лесу в первые несколько дней. Да и не пойдут они партизанить, а разбегутся как крысы, куда глаза глядят.Те же немногие, кто всё-таки умудриться попрятаться в схроны, проживут не долго. Причём никто их уже искать в лесах не будет. Таких горе-партизан выжгут точечными ударами с безопасного расстояния. Благо опыт борьбы с террористами всех мастей и оттенков у России преогромный.