Жириновский обвинил Украину в фашизме из-за русских гетто

Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Киевский режим на глазах Европы строит планы по депортации "неблагонадежных", указал политик





Идея постмайданных деятелей Незалежной о принудительном отселении в спецлагеря граждан России в особый период времени в стране есть нечто иное, как неприкрытый и настоящий фашизм. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его мнению, вся "эта вакханалия" на Украине может завершиться лишь с полной сменой власти в соборной и привлечения ее представителей к суду в Гааге.

Он отметил, что нашу страну продолжают "тыкать носом" за депортацию крымских татар и жителей Кавказа в годы Великой Отечественной войны.

"А Украина на глазах у всей Европы собирается принудительно загонять в лагеря русских только за то, что они русские. Это настоящий, неприкрытый фашизм", – цитирует РИА "Новости" Владимира Вольфовича.

Политик считает, что в Старом Свете закрывают глаза на все более скатывающуюся в фашизацию Незалежную. Страны Евросоюза открывают двери для тысяч африканских беженцев, зато Украина "даже своих собственных граждан делит на благонадежных и неблагонадежных" и возводит стену на границе с Россией, подчеркнул Жириновский.

Ранее стало известно, что в Верховной раде зарегистрирован законопроект за авторством премьер-министр Дениса Шмыгаля и еще девяти депутатов парламента, согласно которому в случае войны Украины с Россией (указана "страна-агрессор", коей там и считают Российскую Федерацию) власти будут выселять (без права выезда на родину) угрожающих нацбезопасности соборной граждан РФ в специальные лагеря. Отбирать неблагонадежных лиц планируется доверить СБУ.

Известный украинский политолог Михаил Погребинский предположил, что данный законопроект является частью борьбы местных элит за внимание новой администрации президента США. Лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко "присягнул" на верность Вашингтону, глава государства Владимир Зеленский еще раньше "шоколадного короля" поздравил Джо Байдена с победой. "Теперь почему бы Шмыгалю не поучаствовать в таком конкурсе на самого главного антироссийского политика", – заметил "Стране" эксперт.

